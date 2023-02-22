Уолл-стрит показал худшие результаты фондового рынка в 2023 году

Вторник стал худшим днем на Уолл-стрит с начала 2023 года. Основные бенчмарки завершили день снижением. Так инвесторы отреагировали на восстановление деловой активности в США в феврале, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Reuters, в минувший вторник Уолл-стрит проинформировал о худших результатах за год на фоне снижения основных торговых бенчмарков. Таким образом, инвесторы интерпретировали восстановление деловой активности в США в феврале как знак того, что процентные ставки ФРС будут сохраняться на высоком уровне для контроля инфляции.



Для S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC) это была их третья сессия подряд, закрывающаяся снижением, в то время как падение Dow Jones Industrial (.DJI) свело на нет его достижения в 2023 году.

Падение произошло после того, как индекс S&P Global Purchasing Manufacturer's, отражающий деловую активность в США, вернулся к росту впервые за восемь месяцев в феврале. Показатель вырос до 50,2 по сравнению с 46,8 в январе согласно исследованию S&P Global.

Отчет дополняет недавний ряд экономических данных, которые продемонстрировали картину устойчивой экономики, которая продолжает работать на фоне многократного повышения ставок Центральным банком в 2022 году, направленного на сдерживание инфляции.

Поскольку инфляция все еще далека от целевого показателя ФРС в 2%, а экономика сохраняет большую часть своей силы, участники денежного рынка пересматривают ставки в сторону повышения.

"Сегодня стало ясно, что ФРС не шутит насчет более длительного повышения ставок, и на самом деле они могут быть немного выше в течение более длительного периода". Директор по инвестициям консалтинговой компании BMO Family Office Кэрол Шлейф

Акции США начали год оптимистично после худшего годового показателя за последние 10 лет в 2022 году, поскольку инвесторы надеялись, что цикл повышения ставок Центральным банком близится к концу. Такой позитив делает фондовые рынки восприимчивыми к откатам, когда данные подрывают такие ожидания.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на протоколе обсуждения по итогам последнего заседания ФРС, которое должно состояться в среду, чтобы получить дополнительные сведения об отношении Центрального банка к ставкам.