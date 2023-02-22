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Фото у роскошных авто и ресторанов: как должен вести себя госслужащий в Казахстане

работа Фото: senate.parlam.kz
Какие требования предъявляют к государственным служащим в Казахстане, рассказал руководитель департамента Агентства по делам госслужбы Алматы Ильдар Уйсумбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ильдар Уйсумбаев отметил, что прежде всего госслужащий должен безупречно выполнять свои функциональные обязанности. Также честно, порядочно и справедливо относиться к работе.  

Есть требования и к поведению во внерабочее время. Вести себя нужно скромно и придерживаться общепринятых моральных принципов, чтобы не подвергать себя критике.

"Нам часто задают вопрос: имеет ли госслужащий право вести личные страницы в соцсетях? Да, он имеет на это право. Но здесь есть некоторые моменты, которые касаются именно содержания странички в соцсетях. Они не должны провоцировать или подрывать доверие граждан и госаппарата. То есть не выставлять фотографии с увеселительных заведений, на фоне каких-то дорогостоящих авто, роскошных зданий или ресторанов", – подчеркнул руководитель департамента Агентства Казахстана по делам государственной службы по Алматы Ильдар Уйсумбаев на брифинге в РСК.

По его словам, на протяжении последних лет госслужба претерпела ряд реформ. В 2015 году в Казахстане утвердили концепцию развития госслужбы, которая заложила основные принципы карьерной модели госслужбы. И если ранее госслужба была позиционной, то сейчас она перешла в карьерную модель, в которой принципы меритократии являются основополагающими.

16 февраля вице-премьер – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах Сената отказался комментировать вопрос о том, что на нем из одежды казахстанского производства.

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