Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минторговли отказался отвечать на личные вопросы

журналисты Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената отказался комментировать вопрос о том, что на нем из одежды казахстанского производства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Интересный диалог сложился 16 февраля в кулуарах Сената между главой Минторговли и интеграции Сериком Жумангариным и журналистами.

Представители СМИ поинтересовались, что на министре из одежды казахстанского производства. Этот вопрос вызвал у министра улыбку, и он в шутку спросил: "Что-то не так?"

Журналисты отметили, что хотели бы выяснить, насколько он патриотичен и поддерживает на практике наших производителей.
"У меня принцип такой: я хочу, чтобы вы знали, я на личные вопросы не отвечаю. Я сюда пришел работать, у меня есть должностные обязанности, пожалуйста, по ним можете задавать любые вопросы. Что касается меня, моей семьи и личной жизни, позвольте оставить при себе". Серик Жумангарин

16 августа 2022 года экс-министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка.


Читайте также

Режим ЧС снят в Риддере

Неустойчивый характер погоды ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Производители недовольны проектом "Комфортная школа"

Мадина Мамырханова
МТИ РК Сенат Парламента РК Жумангарин Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления