Глава Минторговли отказался отвечать на личные вопросы

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената отказался комментировать вопрос о том, что на нем из одежды казахстанского производства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Интересный диалог сложился 16 февраля в кулуарах Сената между главой Минторговли и интеграции Сериком Жумангариным и журналистами.





Представители СМИ поинтересовались, что на министре из одежды казахстанского производства. Этот вопрос вызвал у министра улыбку, и он в шутку спросил: "Что-то не так?"





Журналисты отметили, что хотели бы выяснить, насколько он патриотичен и поддерживает на практике наших производителей.

"У меня принцип такой: я хочу, чтобы вы знали, я на личные вопросы не отвечаю. Я сюда пришел работать, у меня есть должностные обязанности, пожалуйста, по ним можете задавать любые вопросы. Что касается меня, моей семьи и личной жизни, позвольте оставить при себе". Серик Жумангарин

16 августа 2022 года экс-министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка.





