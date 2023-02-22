15-летие отмечает Дом дружбы в Павлодарской области

Пятнадцать лет исполняется в 2023 году павлодарскому Дому дружбы, в стенах которого работает областная ассамблея народа Казахстана, объединившая 24 этнокультурные организации Прииртышья, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Дома дружбы, который теперь называется "Қоғамдық келісім", Нурии Кубеновой, мероприятия, посвященные 15-летию, будут идти на протяжении целого года. Недавно они стартовали в Павлодаре на 18 площадках. При этом все этнокультурные объединения региона распределили между собой разнообразные мероприятия обширной праздничной программы. Кто-то взял на себя уборку территории одиноко проживающих ветеранов труда. В клубном доме "Альрами" прошел мастер-класс по приготовлению корейских салатов.

Говорят и показывают

Яркие концертные программы с национальным колоритом организовали румыно-молдавское, армянское и грузинское этнокультурные объединения для ветеранов в "Ардагерлер үйі" и в областном реабилитационном центре для инвалидов и престарелых. Накормили вкусным обедом 70 работников коммунальных служб таджикское, узбекское, уйгурское, киргизское ЭКО. Экскурсию по городу на трамвае-кафе для детей из малообеспеченных семей организовали азербайджанское общество "Ватан" и Совет матерей АНК. И таких пунктов праздничной программы было немало, которая завершилась концертом в актовом зале Дома дружбы, где и был дан торжественный старт юбилейного года.



"Мы запланировали одновременное проведение различных мероприятий, способствующих распространению идей межэтнического согласия, пропаганды казахстанского патриотизма и поддержке лучших традиций этносов региона", – рассказала Нурия Кубенова.

В холле Дома дружбы была представлена выставка, организованная из материалов, документов и фотографий госархива Павлодарской области. Здесь можно было увидеть такие запечатленные на пленку моменты истории, как открытие Дома дружбы, областного филиала АНК, первые концерты этнокультурных объединений и многое другое.

В тот же день стартовала акция "Ұлттық киім – ұлттың көркі" ("Национальная одежда – украшение народа"). Отныне 15 числа каждого месяца сотрудники Дома дружбы и представители этнокультурных объединений будут носить национальную одежду.

О мире и согласии

В рамках праздничной юбилейной программы прошел "круглый стол" на тему "Мир и согласие – высшие ценности казахстанского общества". Спикерами выступили председатель Павлодарского филиала Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Владимир Берковский и руководитель финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области Ольга Николашина.

В своем выступлении Владимир Александрович напомнил присутствующим о хрупкости мира и согласия в современном обществе.

"Во всех выступлениях нашего президента Касым-Жомарта Токаева идеи мира, дружбы и согласия проходят красной нитью. В стране проживают 130 народов. В этом многообразии – наше преимущество. Мы впитываем от других этносов важные культурные ценности. Так мы и сами становимся духовно богаче", – отметил Владимир Берковский.

Он напомнил, что на расширенном заседании Совета АНК Токаев предложил жестко наказывать всех провокаторов межнациональных конфликтов, действующих, в том числе, и через социальные сети.

"Я с этим полностью согласен. Безответственные высказывания, касающиеся национальности, национальной культуры, языка, должны строго наказываться в соответствии с законами РК, вплоть до выдворения провокаторов из страны без права въезда пожизненно. Также глава государства подчеркнул, что этнокультурные объединения должны вести постоянный межэтнический диалог с обществом. Мы это делали, делаем и будем делать", – заявил Берковский.

Также Владимир Александрович рассказал, какая работа ведется в АНК области по воспитанию толерантности и казахстанского патриотизма среди школьников, студентов и взрослого населения.

Работа найдется

По его убеждению, в системе современного воспитания не хватает созидательного труда. Хотя АНК области вот уже на протяжении пятнадцати лет реализуют проект по трудоустройству старшеклассников.

"Думаю, было бы правильно, если бы профильное министерство, изучив наш и другой подобный опыт, ввело в школах программу трудового воспитания и обеспечивало летом занятость подростков производительным трудом повсеместно, привлекая к этому представителей крупного и среднего бизнеса, системы здравоохранения. Все это будет способствовать воспитанию в детях нравственных основ зрелых и ответственных граждан страны," – уверен Владимир Берковский.

Большая воспитательная работа ведется на кафедрах АНК в университетах. Традиции, заложенные годами, продолжены. Ассамблея становится незаменимым помощником в любой общественной работе.

Другой представитель Дома дружбы Ольга Николашина рассказала о работе, проводимой за 15 лет для консолидации общества, о плодотворном сотрудничестве с коллегами из ближнего зарубежья.

Под сводами Дома дружбы

Как сообщила Ольга Леонидовна, под сводами Дома дружбы собраны все 24 этнокультурных объединения региона, Школа национального возрождения, комиссия по реабилитации жертв политических репрессий и другие организации. Ассамблея народа Казахстана помогает народам, населяющим нашу страну, восстановить связь со своей малой родиной.

"С годами Дом дружбы стал основной культурной и идеологической площадкой для проведения городских, областных, республиканских и международных мероприятий. Ежегодно их проводится более пятисот для более чем двадцати пяти тысяч наших земляков. Получается, за эти пятнадцать лет нас посетили почти полмиллиона павлодарцев и гостей города," – отметила Ольга Николашина.

В 2015 году в работе Дома дружбы произошла перезагрузка. Межнациональное согласие перестало быть единственной составляющей в его работе, теперь львиную долю ресурсов направили на идеологию и волонтерство. Именно с этого момента Дом дружбы переименован в "Қоғамдық келісім" – "Общественное согласие".

Ольга Леонидовна также рассказала о деятельности Совета матерей региона, который следит за условиями проживания солдат в воинских частях, проводит воспитательные беседы на патриотические темы в школах.

АНК области и Совет матерей сотрудничают с Домом мамы. Взяв на себя шефство над одинокими мамочками, активисты Ассамблеи раз в месяц привозят им вещи, продукты, помогают наладить родственные связи с близкими.

Еще одно важное направление организаций Дома дружбы – волонтерство. Добровольцы убирают придомовые участки одиноко проживающих пенсионеров, привозят им уголь и продукты.

"Ассамблею страны возглавляет президент, региональный филиал – глава области. У нас в руках прекрасные ресурсы. При этом в АНК, в советах матерей люди работают на общественных началах. И мы видим невероятные результаты этой работы. Сейчас у нас в стране нет межэтнических конфликтов, а только социальные, на бытовой почве. В стране царят мир и согласие", – подчеркнула Ольга Николашина.

Гостям праздника в оригинальной манере представили и все организации, размещенные в Доме дружбы. По красной ковровой дорожке "звездным" маршем прошлись руководители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана области, научно-экспертная группа комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, совет матерей региона, старейшины "Ақсақалдар алқасы", молодежные лидеры "Ассамблея жастары" и приглашенные гости – представители "Қоғамдық келісім" других областей.

Автор: Владимир Долгушев