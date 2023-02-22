Какие профессии позволят иностранцам получить вид на жительство в Казахстане
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С 28 февраля 2023 года вводится приказ Минтруда "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования", сообщает Zakon.kz .
Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д.
Как отмечают в Минтруда, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.
Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.
Так, в перечень востребованных профессий вошли:
- Врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-онколог, врач-эндокринолог;
- Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ;
- Инженер-исследователь по технологии органических веществ;
- Инженер-технолог фармации;
- Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых;
- Инженер авиационный;
- Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы;
- Инженер по внедрению новой техники и технологии;
- Инженер по лазерному оборудованию;
- Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна;
- Инженер-медицинский радиохимик;
- Инженер-медицинский физик;
- Классификатор текстильного сырья;
- Бактериолог;
- Архитектор ИТ-инфраструктуры;
- Архитектор программного обеспечения;
- Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).
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