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Какие профессии позволят иностранцам получить вид на жительство в Казахстане

перечень востребованных профессий для иностранцев, чтобы получить ВНЖ Фото: unsplash
С 28 февраля 2023 года вводится приказ Минтруда "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования", сообщает Zakon.kz .

Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д.

Как отмечают в Минтруда, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

Так, в перечень востребованных профессий вошли:

  • Врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-онколог, врач-эндокринолог;
  • Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ;
  • Инженер-исследователь по технологии органических веществ;
  • Инженер-технолог фармации;
  • Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых;
  • Инженер авиационный;
  • Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы;
  • Инженер по внедрению новой техники и технологии;
  • Инженер по лазерному оборудованию;
  • Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна;
  • Инженер-медицинский радиохимик;
  • Инженер-медицинский физик;
  • Классификатор текстильного сырья;
  • Бактериолог;
  • Архитектор ИТ-инфраструктуры;
  • Архитектор программного обеспечения;
  • Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).


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