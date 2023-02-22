Какие профессии позволят иностранцам получить вид на жительство в Казахстане

С 28 февраля 2023 года вводится приказ Минтруда "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования", сообщает Zakon.kz .

Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д.

Как отмечают в Минтруда, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

Так, в перечень востребованных профессий вошли:

Врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-онколог, врач-эндокринолог;

Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ;

Инженер-исследователь по технологии органических веществ;

Инженер-технолог фармации;

Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых;

Инженер авиационный;

Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы;

Инженер по внедрению новой техники и технологии;

Инженер по лазерному оборудованию;

Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна;

Инженер-медицинский радиохимик;

Инженер-медицинский физик;

Классификатор текстильного сырья;

Бактериолог;

Архитектор ИТ-инфраструктуры;

Архитектор программного обеспечения;

Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).



