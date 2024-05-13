Расширен спектр профессий, которые позволят иностранцам получить ВНЖ в Казахстане

Министерство труда приказом от 3 мая 2024 года утвердило новый Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В новый перечень вошла 51 специальность в сферах здравоохранения, естественных наук, математики, цифрового развития, креативных индустрий и др. Ранее в перечне состояла всего 21 востребованная профессия.

Напомним, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

В обновленный перечень вошли:

Профессии в сфере здравоохранения:

Врач-нейрохирург



Врач-гематолог



Врач-онколог



Врач-неонатолог



Врач-эндокринолог



Анестезиолог-реаниматолог



Врач акушер-гинеколог



Врач-педиатр



Врач лучевой диагностики

В сфере естественных наук, математики и статистики, а также инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей:

Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ



Инженер-исследователь по технологии органических веществ



Инженер-технолог фармацевтической промышленности



Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых



Инженер авиационный



Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы



Инженер по внедрению новой техники и технологии



Инженер по лазерному оборудованию



Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна



Инженер-медицинский радиохимик



Инженер-медицинский физик



Классификатор текстильного сырья



Бактериолог

В отрасли цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:

Архитектор информационной технологии-инфраструктуры



Архитектор программного обеспечения



Разработчик программного обеспечения



Специалист по поддержке программных продуктов



Разработчик мобильных приложений



Разработчик компьютерных игр



Инженер по искусственному интеллекту



Специалист по работе с большими данными



Архитектор информационных систем



Программист приложений



Бизнес-аналитик в области информационно-коммуникационных технологий



Дизайнер программного обеспечения



Менеджер проектов информационно-коммуникационных технологий



Инженер по защите информации



Специалист по облачным вычислениям



Инженер по автоматизации



World Wide Web-разработчик



Программист-аналитик



Преподаватель, доцент, профессор информационно-технологическому и программному обеспечению, высшее учебное заведение



Специалист по информационной безопасности



Администратор серверов



Разработчик приложений



Специалист по защите информации

Педагогические науки:

Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)

В отрасли креативных индустрий:

Графический дизайнер



Техник графической анимации



Художник-иллюстратор



Звукооператор



Видеомонтажер

Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.