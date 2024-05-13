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Законодательство РК

Расширен спектр профессий, которые позволят иностранцам получить ВНЖ в Казахстане

Расширен Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 10:17 Фото: pexels
Министерство труда приказом от 3 мая 2024 года утвердило новый Перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В новый перечень вошла 51 специальность в сферах здравоохранения, естественных наук, математики, цифрового развития, креативных индустрий и др. Ранее в перечне состояла всего 21 востребованная профессия.

Напомним, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

В обновленный перечень вошли:

Профессии в сфере здравоохранения:

  • Врач-нейрохирург
  • Врач-гематолог
  • Врач-онколог
  • Врач-неонатолог
  • Врач-эндокринолог
  • Анестезиолог-реаниматолог
  • Врач акушер-гинеколог
  • Врач-педиатр
  • Врач лучевой диагностики

В сфере естественных наук, математики и статистики, а также инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей:

  • Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ
  • Инженер-исследователь по технологии органических веществ
  • Инженер-технолог фармацевтической промышленности
  • Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых
  • Инженер авиационный
  • Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы
  • Инженер по внедрению новой техники и технологии
  • Инженер по лазерному оборудованию
  • Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна
  • Инженер-медицинский радиохимик
  • Инженер-медицинский физик
  • Классификатор текстильного сырья
  • Бактериолог

В отрасли цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:

  • Архитектор информационной технологии-инфраструктуры
  • Архитектор программного обеспечения
  • Разработчик программного обеспечения
  • Специалист по поддержке программных продуктов
  • Разработчик мобильных приложений
  • Разработчик компьютерных игр
  • Инженер по искусственному интеллекту
  • Специалист по работе с большими данными
  • Архитектор информационных систем
  • Программист приложений
  • Бизнес-аналитик в области информационно-коммуникационных технологий
  • Дизайнер программного обеспечения
  • Менеджер проектов информационно-коммуникационных технологий
  • Инженер по защите информации
  • Специалист по облачным вычислениям
  • Инженер по автоматизации
  • World Wide Web-разработчик
  • Программист-аналитик
  • Преподаватель, доцент, профессор информационно-технологическому и программному обеспечению, высшее учебное заведение
  • Специалист по информационной безопасности
  • Администратор серверов
  • Разработчик приложений
  • Специалист по защите информации

Педагогические науки:

  • Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)

В отрасли креативных индустрий:

  • Графический дизайнер
  • Техник графической анимации
  • Художник-иллюстратор
  • Звукооператор
  • Видеомонтажер

Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.

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