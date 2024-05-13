Расширен спектр профессий, которые позволят иностранцам получить ВНЖ в Казахстане
В новый перечень вошла 51 специальность в сферах здравоохранения, естественных наук, математики, цифрового развития, креативных индустрий и др. Ранее в перечне состояла всего 21 востребованная профессия.
Напомним, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.
Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.
В обновленный перечень вошли:
Профессии в сфере здравоохранения:
- Врач-нейрохирург
- Врач-гематолог
- Врач-онколог
- Врач-неонатолог
- Врач-эндокринолог
- Анестезиолог-реаниматолог
- Врач акушер-гинеколог
- Врач-педиатр
- Врач лучевой диагностики
В сфере естественных наук, математики и статистики, а также инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей:
- Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ
- Инженер-исследователь по технологии органических веществ
- Инженер-технолог фармацевтической промышленности
- Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых
- Инженер авиационный
- Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы
- Инженер по внедрению новой техники и технологии
- Инженер по лазерному оборудованию
- Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна
- Инженер-медицинский радиохимик
- Инженер-медицинский физик
- Классификатор текстильного сырья
- Бактериолог
В отрасли цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:
- Архитектор информационной технологии-инфраструктуры
- Архитектор программного обеспечения
- Разработчик программного обеспечения
- Специалист по поддержке программных продуктов
- Разработчик мобильных приложений
- Разработчик компьютерных игр
- Инженер по искусственному интеллекту
- Специалист по работе с большими данными
- Архитектор информационных систем
- Программист приложений
- Бизнес-аналитик в области информационно-коммуникационных технологий
- Дизайнер программного обеспечения
- Менеджер проектов информационно-коммуникационных технологий
- Инженер по защите информации
- Специалист по облачным вычислениям
- Инженер по автоматизации
- World Wide Web-разработчик
- Программист-аналитик
- Преподаватель, доцент, профессор информационно-технологическому и программному обеспечению, высшее учебное заведение
- Специалист по информационной безопасности
- Администратор серверов
- Разработчик приложений
- Специалист по защите информации
Педагогические науки:
- Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)
В отрасли креативных индустрий:
- Графический дизайнер
- Техник графической анимации
- Художник-иллюстратор
- Звукооператор
- Видеомонтажер
Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.