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Кыргызстанка обратилась в Конституционный суд из-за матронима

матроним в Кыргызстане Фото: pixabay
Представители активистки и писательницы Алтын Капаловой обратились в Конституционный суд Кыргызстана с просьбой признать норму, из-за которой детям невозможно дать матроним – противоположность отчества, сообщает Zakon.kz.

Адвокаты Алтын Капаловой отметили, что акты гражданского состояния предусматривают только перемену отчества по именам отца, усыновителя, отчима или дедушки. В этом случае матери встают в неравное положение с отцами, сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Авторы обращения отметили, что по смыслу Конституции КР права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Иными словами, отметили авторы, в Кыргызстане мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

С учетом изложенного авторы обращения попросили признать оспариваемую норму как противоречащую Конституции.

В 2021 году Государственная регистрационная служба Кыргызстана подала в суд на Капалову из-за того, что при смене свидетельств о рождении своих троих детей она указала в качестве отчества свое имя, то есть дала детям матроним.

25 августа 2021 года Октябрьский районный суд удовлетворил исковое заявление представителей Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния и аннулировал записи ЗАГСа Свердловского района.

16 ноября городской суд поддержал решение первой инстанции. 28 апреля 2022 года такое же решение вынес и Верховный суд КР.

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Данияр Кунафин
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