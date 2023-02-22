Кыргызстанка обратилась в Конституционный суд из-за матронима

Представители активистки и писательницы Алтын Капаловой обратились в Конституционный суд Кыргызстана с просьбой признать норму, из-за которой детям невозможно дать матроним – противоположность отчества, сообщает Zakon.kz.

Адвокаты Алтын Капаловой отметили, что акты гражданского состояния предусматривают только перемену отчества по именам отца, усыновителя, отчима или дедушки. В этом случае матери встают в неравное положение с отцами, сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Авторы обращения отметили, что по смыслу Конституции КР права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Иными словами, отметили авторы, в Кыргызстане мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

С учетом изложенного авторы обращения попросили признать оспариваемую норму как противоречащую Конституции.

В 2021 году Государственная регистрационная служба Кыргызстана подала в суд на Капалову из-за того, что при смене свидетельств о рождении своих троих детей она указала в качестве отчества свое имя, то есть дала детям матроним.



25 августа 2021 года Октябрьский районный суд удовлетворил исковое заявление представителей Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния и аннулировал записи ЗАГСа Свердловского района.

16 ноября городской суд поддержал решение первой инстанции. 28 апреля 2022 года такое же решение вынес и Верховный суд КР.