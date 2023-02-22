В степи Карагандинской области насмерть замерз мужчина

19 февраля двое мужчин на "Ниве" выехали из Караганды в сторону месторождения "Алайгыр", но к месту назначения не прибыли, сообщает Zakon.kz.

20 февраля, как уточнили в ДЧС области, охранники месторождения нашли одного из них живым в 5 километрах от месторождения. Его госпитализировали.

К поискам второго пропавшего были привлечены спасатели. В результате мужчину нашли без признаков жизни в шести километрах от месторождения.

"Департамент по ЧС напоминает о том, что на территории области действует штормовое предупреждение. Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также отмечено, что перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.