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В степи Карагандинской области насмерть замерз мужчина

В степи Карагандинской области насмерть замерз мужчина Фото: pixabay
19 февраля двое мужчин на "Ниве" выехали из Караганды в сторону месторождения "Алайгыр", но к месту назначения не прибыли, сообщает Zakon.kz.

20 февраля, как уточнили в ДЧС области, охранники месторождения нашли одного из них живым в 5 километрах от месторождения. Его госпитализировали.

К поискам второго пропавшего были привлечены спасатели. В результате мужчину нашли без признаков жизни в шести километрах от месторождения.

"Департамент по ЧС напоминает о том, что на территории области действует штормовое предупреждение. Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также отмечено, что перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.

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Анастасия Московчук
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