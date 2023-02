Роналду помахал саблей на стадионе "Аль-Насра"

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



22 февраля в Саудовской Аравии праздновали День основания государства. В прошлом году король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал декрет, провозглашающий данный день государственным праздником. Футболисты "Аль-Насра" во главе со своим капитаном Криштиану Роналду с размахом отметили национальный праздник.

Happy Saudi #FoundingDay Everyone 🇸🇦💚



That's how we celebrate this special day at @AlNassrFC 🤩

pic.twitter.com/3XmXPJtcar