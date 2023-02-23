Вырубку деревьев в мкр. Нурлытау прокомментировали в акимате Алматы
Фото: Zakon.kz
По факту вырубки деревьев в мкр. Нурлытау, 46 в акимате Алматы сообщили, что в ходе осмотра территории по данному адресу специалистами городского управления экологии и окружающей среды выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев, сообщает Zakon.kz.
По данным управления, вырубка произведена без разрешительных документов, в связи с чем составлен соответствующий акт обследования.
"Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге)".Управление экологии и окружающей среды Алматы
Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку.
"В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 м в соответствии с Правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы".Управление экологии и окружающей среды Алматы
В ведомстве отметили, что по данному факту направлено письмо в Департамент полиции и в Специализированную природоохранную прокуратуру Алматы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства.
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