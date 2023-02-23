Вырубку деревьев в мкр. Нурлытау прокомментировали в акимате Алматы

По факту вырубки деревьев в мкр. Нурлытау, 46 в акимате Алматы сообщили, что в ходе осмотра территории по данному адресу специалистами городского управления экологии и окружающей среды выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев, сообщает Zakon.kz.

По данным управления, вырубка произведена без разрешительных документов, в связи с чем составлен соответствующий акт обследования.

"Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге)". Управление экологии и окружающей среды Алматы

Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку.

"В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 м в соответствии с Правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы". Управление экологии и окружающей среды Алматы

В ведомстве отметили, что по данному факту направлено письмо в Департамент полиции и в Специализированную природоохранную прокуратуру Алматы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства.