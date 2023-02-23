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Три итальянских клуба установили рекорд Лиги чемпионов

Футбол Рекорд ЛЧ Фото: Twitter/OptaPaolo
Три коллектива, выступающие в высшем дивизионе итальянского первенства, с побед начали свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. Это рекорд главного клубного турнира Европы по футболу, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Милан" был сильнее английского "Тоттенхэма" – 1:0, "Наполи" обыграл немецкий "Айнтрахт" – 2:0, а "Интер" переиграл "Порту" из Португалии – 1:0. Ранее в истории этого турнира трем итальянским командам не удавалось одновременно достичь такого показателя, успешно стартовать в первых матчах раунда плей-офф.

По сравнению с командами серии А четыре дружины из английской Премьер- лиги не смогли порадовать своих фанатов в первых матчах 1/8 финала ЛЧ. "Челси" проиграл "Боруссии" – 0:1, "Тоттенхэм" на выезде уступил "Милану" – 0:1, "Ливерпуль" на "Энфильде" разгромлен "Реалом" – 2:5, "Манчестер Сити" разошелся миром с "Лейпцигом" – 1:1.

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