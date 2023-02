Три итальянских клуба установили рекорд Лиги чемпионов

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Милан" был сильнее английского "Тоттенхэма" – 1:0, "Наполи" обыграл немецкий "Айнтрахт" – 2:0, а "Интер" переиграл "Порту" из Португалии – 1:0. Ранее в истории этого турнира трем итальянским командам не удавалось одновременно достичь такого показателя, успешно стартовать в первых матчах раунда плей-офф.

