Мужчина поставлял собачатину в крупных размерах в рестораны Астаны

Волонтеры Ассоциации по защите животных в Казахстане вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей они поговорили с отловщиком из Акмолинской области и узнали детали бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Часть разговора была опубликована на странице Ассоциации в Instagram.

Мужчина представился Станиславом и с гордостью отметил, что маленькими партиями не торгует. Кроме того, добавил, что заказывают и из Караганды, и из Кызылорды. А рынок столицы и вовсе принадлежит ему.





"Ни одна собака без меня не убежит в Астану".

Он уточнил, что при отлове использует дротики без яда. При этом, заявил собеседник, животное не мучается.

В результате, как отмечено в публикации волонтеров, они и сотрудники полиции задержали мужчину, изъяли оружие и более 750 кг собачьего мяса.



"На задержание были брошены мощные силы правоохранительных органов, но после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ст. 316 УК РК", – говорится в сообщении.

Также защитники животных обратились к любителям собачьего мяса.

Повторяем, что согласно ст. 4 п.1 9) Закона РК "Об ответственном обращении с животными" употребление в пищу мяса собак и кошек запрещено, и это составляет состав жестокого обращения с животными – ст. 316 УК РК.

"Мы надеемся, что на эту проблему обратят внимание правоохранительные органы как на системное явление в отловах страны, так как аналогичная бойня была обнаружена в Карасайском районе Алматинской области, где уголовное дело заминается", – заключили волонтеры.

22 февраля в Усть-Каменогорске живую кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак.