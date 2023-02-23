Мужчина поставлял собачатину в крупных размерах в рестораны Астаны
Часть разговора была опубликована на странице Ассоциации в Instagram.
Мужчина представился Станиславом и с гордостью отметил, что маленькими партиями не торгует. Кроме того, добавил, что заказывают и из Караганды, и из Кызылорды. А рынок столицы и вовсе принадлежит ему.
"Ни одна собака без меня не убежит в Астану".
Он уточнил, что при отлове использует дротики без яда. При этом, заявил собеседник, животное не мучается.
В результате, как отмечено в публикации волонтеров, они и сотрудники полиции задержали мужчину, изъяли оружие и более 750 кг собачьего мяса.
"На задержание были брошены мощные силы правоохранительных органов, но после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ст. 316 УК РК", – говорится в сообщении.
Также защитники животных обратились к любителям собачьего мяса.
Повторяем, что согласно ст. 4 п.1 9) Закона РК "Об ответственном обращении с животными" употребление в пищу мяса собак и кошек запрещено, и это составляет состав жестокого обращения с животными – ст. 316 УК РК.
"Мы надеемся, что на эту проблему обратят внимание правоохранительные органы как на системное явление в отловах страны, так как аналогичная бойня была обнаружена в Карасайском районе Алматинской области, где уголовное дело заминается", – заключили волонтеры.
22 февраля в Усть-Каменогорске живую кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак.