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В Усть-Каменогорске живую кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак

В Усть-Каменогорске живую кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак Фото: Zakon.kz
21 февраля жительница Усть-Каменогорска обнаружила кошку в мусорном контейнере, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, женщина отвезла животное в ветеринарную клинику.

"Женщина шла на работу и услышала из мусорного бака жалобный писк. Там она обнаружила завязанный пакет, в котором была кошка", – рассказала председатель Общественного фонда защиты прав животных "Дворянин" Лариса Прокопьева.

Ветврачи рассказали, что кошка истощена и ей срочно требуется переливание крови. 

В середине ноября в Конаеве мужчина избил кошку до смерти на глазах малолетнего ребенка. Суд приговорил его к ограничению свободы на шесть месяцев.

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