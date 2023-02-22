В Усть-Каменогорске живую кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак

21 февраля жительница Усть-Каменогорска обнаружила кошку в мусорном контейнере, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, женщина отвезла животное в ветеринарную клинику.

"Женщина шла на работу и услышала из мусорного бака жалобный писк. Там она обнаружила завязанный пакет, в котором была кошка", – рассказала председатель Общественного фонда защиты прав животных "Дворянин" Лариса Прокопьева.

Ветврачи рассказали, что кошка истощена и ей срочно требуется переливание крови.

В середине ноября в Конаеве мужчина избил кошку до смерти на глазах малолетнего ребенка. Суд приговорил его к ограничению свободы на шесть месяцев.