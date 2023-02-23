К чему приведет регулирование криптовалют – эксперты

Финансовые регуляторы по всему миру все чаще говорят о мерах по легализации криптовалют. Существует ли необходимость глобального регулирования криптовалют и к каким последствиям это может привести, с Zakon.kz поделились эксперты.

Новости о необходимости регулирования криптовалют на уровне государств все чаще звучат с разных площадок. Так, на днях Базельский комитет банковских регуляторов обозначил январь 2025 года крайним сроком для выполнения требований к капиталу по банковским операциям с криптоактивами для стран ЕС.



Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман не так давно заявляла о том, что крупным экономикам, входящим в группу G20), необходимо объединить усилия по регулированию криптовалют и создать для стран стандартную операционную процедуру. Однако никакой конкретики по этому поводу пока озвучено не было.

Нужно ли регулирование?

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев скептически относится к независимым криптовалютам, но считает, что государства все же придут к их регулированию.

"Последние скандалы вокруг FTX, отток капиталов из криптовалют и банкротство ряда компаний и фондов из этой сферы показывают, что в нерегулируемой отрасли рано или поздно начинает процветать либо откровенное мошенничество, либо непрофессионализм и потеря средств инвесторов, на что государства не могут смотреть сквозь пальцы. Также криптовалюты активно используются для отмывания денег, незаконных переводов, преступной деятельности, нелегальной торговли и обхода санкций", – говорит Мурат Кастаев.

Все эти факторы подтверждают, что рынку необходимы регулирование и изменения. С чем соглашаются и крупнейшие игроки индустрии. Так, готовность сотрудничать с властями уже выражали крупные криптоплатформы. Некоторые из них проделали существенную работу по легализации криптовалют и сотрудничеству с финансовыми властями стран, в том числе и Казахстана.

"Думаю, регулирование криптовалют со стороны государств и жесткое преследование и блокирование тех криптовалют, которые на это не согласятся, – вопрос ближайшего будущего", – добавил Мурат Кастаев.

Идея создания общего регулирования для криптовалют выглядит логичной, но может оказаться сложной в реализации, полагает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. По той причине, что криптовалюты создавались как раз с целью обойти государственный контроль.

"Тем не менее создание регуляторной среды для криптовалют может иметь положительный эффект. Оно может улучшить защиту пользователей от мошенничества, уклонения от налогов и других незаконных действий, хоть и не исключает подобных рисков", – пояснил Алексей Корнев.

Помимо прочего, легализация криптовалют может создать новые возможности инновационной деятельности, привлечения капитала для компаний, работающих в этой сфере.

"Однако тренд на использование децентрализованных бирж – новый вызов для регуляторов стран, которые уже частично легализовали оборот и обмен криптовалют, так как фактически операции на данных биржах сложно регулировать и контролировать", – добавил Алексей Корнев.

Риски регулирования

С одной стороны, создание регуляторного поля может показаться неплохой идеей, а с другой – может спровоцировать массу рисков.

"В регулировании рынка криптовалют ключевыми будут решения властей США, Китая и Евросоюза – именно они зададут тон будущему этой индустрии. В результате число криптовалют значительно сократится – если сейчас их почти 9 тысяч, то в конце концов должно остаться несколько сотен, а может, и десятков", – считает Мурат Кастаев.

Эксперты отмечают, что регулирование может привести к оттоку клиентов и капиталов, в том числе незаконному выводу средств за пределы государств. Другие риски — это падение цен на криптовалюты, банкротства участников рынка и снижение конкуренции. Кроме того, пользователи криптовалют могут расценить регулирование как нарушение прав на анонимность. Ко всему прочему, даже при наличии регулирования может оставаться опасность расширения использования криптовалют в противозаконных транзакциях. Например, по отмыванию денег или в незаконных сделках.

"Отдельный вопрос – это декларация уже имеющихся криптовалютных активов у граждан, например, должны ли в таком случае граждане заплатить налог, в каком объеме, должны ли подтвердить источник получения данной криптовалюты? В мировой практике на данный момент нет идеальных решений данных вопросов", – комментирует эксперт АКРА Алексей Корнев.

Он добавил, что в США, которые в числе первых стали говорить о легализации криптовалют, пока нет однозначной позиции по этому поводу. Некоторые криптовалюты в Штатах признаются ценными бумагами и не могут торговаться на криптовалютных биржах в США. Также существующее в стране регулирование не спасло от краха знаменитую биржу FTX, что обернулось потерей денег для пользователей по всему миру.

Все это говорит о том, что создание единых регуляторных правил для криптовалют пока представляется маловероятным. Однако регулирование было бы способно привести к повышению доверия к криптовалютам, в частности, среди людей, которые ищут альтернативу традиционным финансовым инструментам.

Цифровые валюты как альтернатива

По мнению экспертов, гораздо больше перспектив имеют цифровые валюты, которые могли бы стать частичным решением вышеперечисленных проблем с регулированием. Они не станут альтернативой криптовалютам, но их целью может быть улучшение эффективности и безопасности традиционных финансовых систем, что позволит двум видам активов сосуществовать в цифровой среде.

"Создание государственных цифровых активов и платформ – это некий компромисс. С одной стороны, используются продвинутые блокчейн-технологии, которые уже доказали свою эффективность, с другой стороны – не являются полной альтернативой криптовалют, так как фактически ограничивают использование таких финансовых активов в рамках одной юрисдикции и не дают доступа к такому широкому спектру технологий", – говорит Алексей Корнев.

Мурат Кастаев, в свою очередь, убежден, что будущее не в регулировании крипты, а как раз в создании цифровых аналогов действующих валют, в том числе и в Казахстане. Отметим, что в Казахстане активно разрабатывается проект и проводится тестирование цифрового тенге, реализация которого ожидается до 2025 года.

"Цифровые валюты снижают транзакционные издержки, их можно контролировать и отслеживать в блокчейне весь путь движения каждого отдельного тенге, а со временем можно увидеть и полную ликвидацию бумажных купюр и монет. При правильной реализации и сохранении периметра безопасности такие валюты позволят сократить коррупцию и теневые потоки капитала", – полагает эксперт.

В заключение напомним, что в Казахстане недавно был принят Закон "О цифровых активах", который также касается майнинга криптовалют. Таким образом, несмотря на то, что криптовалюты не признаются платежным средством, государство пытается пригласить в страну крупных игроков из этой сферы, привлечь инвестиции, чтобы бизнес в этой отрасли работал в стране, создавал рабочие места и платил налоги.