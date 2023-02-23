Топ-10 профессий, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Сегодня цифровизация, автоматизация и искусственный интеллект меняют порядок работы многих предприятий и учреждений. Наступает эпоха работы с технологиями виртуальной реальности, поэтому в ближайшее десятилетие рынок труда существенно изменится.

Невостребованными оказываются многие специальности, связанные с отраслями, которые затронула автоматизация процессов. Это не только физический труд на заводских конвейерах, но и вычислительные операции, которые заменили программные приложениями. Предполагается, что в будущем, роботы и искусственный интеллект будут не просто помогать людям, но и заменять их.

В обязанности нотариуса входит заверять подлинность подписи, копии документов, а также достоверность их перевода на другой язык. Сейчас большинство сделок и операций можно сделать через онлайн-сервисы, которые имеют свой механизм идентификации личности человека и его подписи. В будущем функции нотариуса, скорее всего, будут сведены к заверению завещаний клиентов. Необходимость в бумажных документах с подписью и печатью нотариуса снизится.





2. Риэлтор

Сегодня подобрать подходящую недвижимость, собрать о ней точную информацию, совершить сделку купли и продажи можно, используя интернет. Все больше людей пользуются именно этим способом. Конечно, вряд ли эта профессия исчезнет полностью. Но пользоваться услугами риелторов в основном будут занятые люди, которым легче нанять посредника, чем самому общаться с продавцами или покупателями.





3. Турагент

Несмотря на то, что люди массово обращаются за организацией своего отдыха в турагентства, эта профессия постепенно уйдет в прошлое. Сейчас многие туристы предпочитают самостоятельно подбирать и бронировать себе места в отелях, хостелах, домах отдыха, санаториях. Также можно самостоятельно выбрать путевку на любое направление на специальных сайтах-агрегаторах. Как добраться до точки или оформить авиабилет, тоже решается легко. Многие туристические агентства выкладывают билеты на чартерные рейсы в общий доступ. Специальность турагента полностью вымирать не будет, но количество самих агентств и их сотрудников может заметно уменьшиться.





4. Библиотекарь, архивариус

Библиотеками и читальными залами сегодня пользуются все реже. Процесс оцифровки содержащейся на бумажных носителях информации идет полным ходом. Даже в привычных библиотеках уже сейчас есть онлайн-каталог и автоматизированная система выдачи книг. Соответственно, потребность в большом количестве сотрудников отпадет. Скорее всего, они переквалифицируются в консультантов по работе с автоматизированной системой, администраторов книжных хранилищ, а также специалистов по оцифровке печатных изданий.

Со временем это коснется и архивариусов, так как часть архивов будет храниться в оцифрованном виде, а управлять бумажным и цифровым архивом сможет искусственный интеллект.







5. Бурильщик, шахтер

Запасы легкодоступных полезных ископаемых невечные, а на их добычу влияют сложные для работы человека природные условия. На смену людям приходят бурильщики-роботы, которые могут работать и на прибрежных территориях, и в районах вечной мерзлоты. При помощи спутниковых систем операторы смогут управлять этими роботами удаленно.

Профессия шахтера постепенно начнет вымирать из-за падения спроса на сырье, добываемое шахтным методом, а также за счет роботизации процессов геологической разведки и добычи полезных ископаемых.





6. Почтальон

Альтернативой почтальону давно служат службы доставки, а с помощью специальных приложений, человек может легко наблюдать передвижение его посылки. Получить их можно в "почтоматах". Уже нет надобности приносить почтовые извещения, письма, а подписка на газеты и журналы уже давно не в моде. Важные, заказные письма все чаще доставляются на электронную почту. Конечно в отдаленных сельских местностях профессия почтальона пока сохранится.





7. Оператор call-центра

Процесс замены оператора роботизированными чат-ботами уже идет полным ходом. Возможно, пока роботы плохо распознают невнятную речь и не всегда дают понятные ответы, и часто люди просят соединить их с живыми операторами. Но это лишь дело времени. Развитие искусственного интеллекта позволит роботам сгенерировать ответ на любой вопрос.





8. Бухгалтер

В будущем будут популярны онлайн-сервисы, помогающие в составлении отчетности и деклараций. А функции бухгалтера скорее всего будут сведены к консультированию по правильному использованию программ онлайн-бухгалтерии, способной свести баланс. В спросе будут квалифицированные бухгалтеры, которые будут параллельно заниматься финансовым контролем, аналитикой и аудитом.





9. Банковский операционист, кассир