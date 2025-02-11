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События

Будущие металлурги представили свою профессию на форуме в Астане

Будущие металлурги представили свою профессию на форуме в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:24 Фото: Qarmet
В Астане дан старт пятидневному форуму "Город рабочих профессий", который уже стал ярким примером того, как современные технологии и инновации могут быть использованы для подготовки специалистов в различных отраслях.

Гостей мероприятия ждут тематические улицы, созданные коллаборацией учебных заведений и бизнеса. Один из примеров успешного симбиоза представлен в интерактивном павильоне Темиртауского высшего политехнического колледжа и горно-металлургической компании Qarmet.

Фото: Qarmet

Сами студенты рассказывают посетителям, как сегодня готовят будущих металлургов при помощи высокотехнологичных тренажеров. Благодаря уникальному оборудованию возможно проходить практические занятия по управлению сложными агрегатами сталеплавильного производства.

Фото: Qarmet

"Мы приехали на форум из Темиртау. Студенты четвертого курса, и уже почти четыре года как определили для себя профессию – будем металлургами. Процесс обучения благодаря новым подходам стал еще интереснее, и об этом мы хотим рассказать всей молодежи нашей страны. Металлургия сложная, требующая навыков, но очень крутая профессия. После завершения учебы хотим работать у себя, в компании Qarmet", – сказал Александр Черненко.

В настоящее время АО "Qarmet" сотрудничает с 15 учебными заведениями РК по организации практики студентов. Заключены договоры на проведение профессиональной подготовки с четырьмя университетами и 11 колледжами. Всего за 2024 год практику в подразделениях компании прошли порядка 1300 студентов.

Фото: Qarmet

"Мой аташка металлург. С детства знаю, что это стабильная и уважаемая работа. Уже чуть старше я понял, что это еще и высокооплачиваемая работа. Так что долго не думал, иду по его стопам. Будем династией металлургов. Символично, что на работу я выйду в Год рабочих профессий – отличное решение нашего президента привлечь внимание молодежи к разнообразию возможностей выбора своего будущего", – отметил Дидар Махаббатов.

Qarmet продолжает поддерживать инициативы по обучению и подготовке молодых специалистов. В данный момент по предоставленным от компании грантам обучаются 150 человек. Выпускникам гарантируется трудоустройство в крупнейшей горно-металлургической компании Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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