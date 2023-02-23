С нумерологической точки зрения 23 февраля в 2023 году считается зеркальной датой, которая непостижимым образом влияет на судьбы людей, сообщает Zakon.kz.

Чем уникальна зеркальная дата 23.02.2023, что можно и чего нельзя делать в этот день? Об этом в беседе с интернет-изданием "Пятый канал" рассказала нумеролог Наталья Файнман.

Что можно и чего нельзя делать 23 февраля 2023 года

В этот день желательно транслировать позитивный настрой, прописать планы на будущий год, держать эмоции под контролем, знакомиться и общаться с людьми.



В зеркальную дату категорически нельзя вступать в конфронтации и желать другим зла, поскольку здесь действует эффект бумеранга.

"В этой дате у нас заключены четыре двойки. И вот эта энергия может вывести как в плюс, так и в минус. Отслеживаем свои эмоции и контролируем негативное состояние, потому что в этот день вообще не рекомендуется ссориться, ругаться и входить в какой-либо конфликт". Наталья Файнман

Вместо того, чтобы чинить другим препятствия, важно сфокусироваться именно на своих целях. И тогда положительный душевный настрой будет сопровождать весь год. Так или иначе, жизнь все расставит на свои места.

Что такое зеркальные даты и почему они так важны

В нумерологии зеркальные даты относят к особенным дням, обладающим сильной энергией.

"Зеркальные даты – это те даты, которые можно прочитать слева направо и наоборот. Они считаются очень сильными и мощными по своей энергетике. Это некие судьбоносные даты, которые влияют на большое количество людей". Наталья Файнман

В такие дни могут происходить мистические события и катаклизмы, поэтому очень важно отслеживать не только свои мысли, но и действия, потому что они будут влиять на людей. Как следует из названия, эти даты отражают человеку то, что он транслирует миру.

"В 2023 году программа зеркальной даты – пятерка, которая отвечает за динамику и активный образ жизни. В этот день нужно проводить время в движении и общении. Важно отслеживать мысли, которые мы транслируем Вселенной. Будьте уверены, она нас хорошо слышит. К ней можно обращаться". Наталья Файнман

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