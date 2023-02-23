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Появились подробности гибели мужчины в районе месторождения Алайгыр

Подробности о замерзшем мужчине в степи Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Известно, что 19 февраля двое мужчин на "Ниве" выехали из Караганды в сторону месторождения Алайгыр, но к месту назначения не прибыли, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, погибший являлся работником ТОО "ВК Guard". Компания привлечена бывшей подрядной организацией (ТОО "Temir Zat") для оказания охранных услуг, рассказали в компании "Тау-Кен Самрук".

Утром 20 февраля сотрудникам ТОО "СП "Алайгыр" поступила информация о том, что два охранника ТОО "ВК Guard" накануне направились пешком в сторону месторождения, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Поскольку в пункт следования они не прибыли, специалист по безопасности компании сообщил об этом на пульт "112". Были организованы поисковые работы с привлечением служебного автотранспорта, вездеходной техники и автопогрузчика для расчистки снежных переметов.

"В ходе поисковых мероприятий в 8:00 работники "СП "Алайгыр" обнаружили на расстоянии ориентировочно 5 км от месторождения одного из пропавших 2002 года – он сбился с пути и его по грудь занесло снегом, в связи с чем он не смог самостоятельно передвигаться. Пострадавшего срочно направили в больницу поселка Бесоба, к счастью, он не получил серьезных обморожений. Второго пропавшего, 1972 года рождения, не удалось найти в первые сутки из-за плохих погодных условий и большого радиуса поиска. 21 февраля совместно с сотрудниками МЧС примерно в 6 км от месторождения было обнаружено тело охранника ТОО "ВК Guard" без признаков жизни". Пресс-служба "Тау-Кен Самрук"

В компании отметили, что доставка персонала на месторождение осуществляется централизованно, специальным автотранспортом, имеющим все необходимые разрешения на перевозку пассажиров.

Сотрудники ТОО "СП "Алайгыр" и АО "НГК "Тау-Кен Самрук" выразили соболезнования семье и близким карагандинца.

Ранее сообщалось, что в степи Карагандинской области насмерть замерз мужчина.

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