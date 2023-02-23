Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: НАТО истощила запасы артснарядов, США планируют передать Киеву около $10 млрд

флаги Фото: nato.int
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в фазу "войны на истощение", сообщает Zakon.kz.
  • На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El Periodico.
  • Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы.
  • Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия намерена спровоцировать политический кризис в Молдавии, отвлекая таким образом внимание от конфликта на Украине.
  • Также страны G7 планируют продолжить работу для обеспечения потолков цен на энергоносители из России.
  • Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, пишет Reuters.
  • Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о подготовке визита премьера Орбана в Киев.
  • Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе текущего конфликта в Украине, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.
  • Киев не будет использовать западные истребители для ударов вглубь России, но применит их для освобождения территорий, которые считает своими, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
  • В ГА ООН проходит чрезвычайная спецсессия по проекту антироссийской резолюции.
  • Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту в Украине, однако они проходят не на самом высоком уровне, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
  • США в ближайшие месяцы предоставят Украине около $10 млрд, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
  • Венгрия не отправит Украине оружие, даже если Киев вернет права венграм в Закарпатье, заявили в МИД страны.
  • Греция не будет передавать зенитно-ракетные комплексы Украине, несмотря на просьбы США, сообщил министр обороны Николаос Панайотопулос.
  • Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу конфликта в Украине.
  • Рада утвердила инициативу президента Владимира Зеленского о санкциях против всех банков России на 50 лет.
  • Украина потратит $4 млрд на восстановление, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также

Дональд Трамп выступил в защиту Ким Чен Ына

Байден снова упал на трапе самолета

Украина будет бойкотировать Чемпионат мира по боксу из-за участия России и Беларуси

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Столтенберг Йенс США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления