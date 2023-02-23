Ситуация в Украине: НАТО истощила запасы артснарядов, США планируют передать Киеву около $10 млрд
Фото: nato.int
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в фазу "войны на истощение", сообщает Zakon.kz.
- На данный момент Украина не готова сесть за стол переговоров с Россией, сказала в четверг украинский вице-премьер Ирина Верещук в интервью испанской газете El Periodico.
- Украинские войска проводят тренировки по обороне Киева, сообщили в четверг в городской военной администрации украинской столицы.
- Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия намерена спровоцировать политический кризис в Молдавии, отвлекая таким образом внимание от конфликта на Украине.
- Также страны G7 планируют продолжить работу для обеспечения потолков цен на энергоносители из России.
- Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, пишет Reuters.
- Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о подготовке визита премьера Орбана в Киев.
- Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе текущего конфликта в Украине, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.
- Киев не будет использовать западные истребители для ударов вглубь России, но применит их для освобождения территорий, которые считает своими, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- В ГА ООН проходит чрезвычайная спецсессия по проекту антироссийской резолюции.
- Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту в Украине, однако они проходят не на самом высоком уровне, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
- США в ближайшие месяцы предоставят Украине около $10 млрд, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
- Венгрия не отправит Украине оружие, даже если Киев вернет права венграм в Закарпатье, заявили в МИД страны.
- Греция не будет передавать зенитно-ракетные комплексы Украине, несмотря на просьбы США, сообщил министр обороны Николаос Панайотопулос.
- Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу конфликта в Украине.
- Рада утвердила инициативу президента Владимира Зеленского о санкциях против всех банков России на 50 лет.
- Украина потратит $4 млрд на восстановление, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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