Холостяки в два раза чаще умирают от сердечной недостаточности, заявили ученые

Американский колледж кардиологии выяснил, что мужчины, которые никогда не состояли в браке, чаще умирают после диагностированной сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, пишет "Газета.ru", анализировались данные за 10 лет 6800 американцев в возрасте от 45 до 84 лет. Ученые сравнили показатели выживаемости среди 94 участников с сердечной недостаточностью после постановки диагноза. Средний период наблюдения составил 4,7 года, в том числе ученых интересовала разбивка по полу и семейному положению. Чтобы отделить роль семейного положения от других известных факторов риска, исследователи внесли в поправки возраст, чтобы учесть повышенный уровень смертности среди пожилых людей, а также на ментальное состояние, чтобы исключить влияние депрессии.

Выяснилось, что у мужчин, которые никогда не были женаты, вероятность умереть в течение примерно пяти лет после постановки диагноза в два раза выше, чем у женщин любого семейного положения. "Пожизненные" холостяки имели примерно в 2,2 раза больше шансов умереть, чем мужчины, состоящие в браке, но овдовевшие, разведенные или живущие отдельно от жены мужчины не имели повышенного риска смерти по сравнению с женатыми. Семейное положение женщин никак не влияло на их показатели смертности.

Между тем, объяснить результаты ученые не смогли. Они лишь предполагают, что на смертность влияет ощущаемая одинокими мужчинами изоляция и вытекающий из нее стресс.