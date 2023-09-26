В какое время суток люди чаще всего умирают

Ученые установили, что люди чаще всего умирают утром, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, ученые Гарвардской медицинской школы установили, что люди чаще всего умирают в 11:00. При этом, они отметили, что время смерти зависит от генетики – люди с определенным генотипом GG умирают около 18:00.

Помимо времени суток, существует также смертоносный день в году. Недавние исследования показали, что Новый год является самым смертоносным днем в году. Это не связано с праздничными вечеринками. Люди начинают игнорировать проблемы со здоровьем в предпраздничной суете.

Есть и другие интересные наблюдения. Суббота оказалась днем недели, когда вероятность умереть выше всего. Это связано с пиком смертности от передозировки наркотиков, аварий и огнестрельного оружия в выходные дни.

Ранее эксперты назвали опасный для жизни человека уровень артериального давления.