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В какое время суток люди чаще всего умирают

В какое время суток люди чаще всего умирают Фото: primeminister.kz
Ученые установили, что люди чаще всего умирают утром, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, ученые Гарвардской медицинской школы установили, что люди чаще всего умирают в 11:00. При этом, они отметили, что время смерти зависит от генетики – люди с определенным генотипом GG умирают около 18:00.

Помимо времени суток, существует также смертоносный день в году. Недавние исследования показали, что Новый год является самым смертоносным днем в году. Это не связано с праздничными вечеринками. Люди начинают игнорировать проблемы со здоровьем в предпраздничной суете.

Есть и другие интересные наблюдения. Суббота оказалась днем недели, когда вероятность умереть выше всего. Это связано с пиком смертности от передозировки наркотиков, аварий и огнестрельного оружия в выходные дни.

Ранее эксперты назвали опасный для жизни человека уровень артериального давления.

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