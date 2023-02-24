Госсекретарь США посетит Казахстан

Энтони Блинкен впервые прилетит в Астану 28 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Министерство иностранных дел Казахстана, первый официальный визит в Казахстан госсекретарь США Энтони Блинкен совершит 28 февраля. В Астане он встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также намечена встреча с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день Блинкен примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.