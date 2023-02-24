Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Министерства юстиции

Приказом министра юстиции РК Сандугаш Ерсеитова назначена на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Сандугаш Ерсеитова родилась в 1977 году в Акмолинской области.



Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Академию госуправления.

Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем-машинисткой в Управлении сельского хозяйства Кургалжинского района.

В 1999 г. работала судебным исполнителем Алматинского районного суда Управления юстиции, г. Астана.

1999-2001 гг. – судебный исполнитель Департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК.

2001-2002 гг. – и.о. судебного исполнителя; судебный исполнитель Администратора судов г. Астаны.

В 2002-2007 гг. – гл. специалист; начальник отдела Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

В 2007-2008 гг. работала начальником Управления гражданского, социально-экономического и финансового законодательства Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2008-2016 гг. – заместитель директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С сентября 2016-го по настоящее время являлась директором Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

Ранее занимавший этот пост Абишев Бахыт Шалхарович освобожден от должности согласно поданному заявлению.