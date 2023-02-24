Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Министерства юстиции
Сандугаш Ерсеитова родилась в 1977 году в Акмолинской области.
Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Академию госуправления.
Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем-машинисткой в Управлении сельского хозяйства Кургалжинского района.
В 1999 г. работала судебным исполнителем Алматинского районного суда Управления юстиции, г. Астана.
1999-2001 гг. – судебный исполнитель Департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК.
2001-2002 гг. – и.о. судебного исполнителя; судебный исполнитель Администратора судов г. Астаны.
В 2002-2007 гг. – гл. специалист; начальник отдела Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
В 2007-2008 гг. работала начальником Управления гражданского, социально-экономического и финансового законодательства Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
2008-2016 гг. – заместитель директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
С сентября 2016-го по настоящее время являлась директором Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
Ранее занимавший этот пост Абишев Бахыт Шалхарович освобожден от должности согласно поданному заявлению.