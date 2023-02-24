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Законодательство РК

В отношении начальника ДУИС по СКО начато досудебное расследование

В отношении начальника ДУИС по СКО начато досудебное расследование Фото: пресс-служба МВД РК
Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС Северо-Казахстанской области Берика Билялова. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе МВД.

По данным опубликованного сообщения, поступило заявление о завладении Биляловым в 2021 году обманным путем денежными средствами.

"Генеральной прокуратурой подследственность по данному уголовному делу определена за Агентством РК по противодействию коррупции. Собранные материалы переданы в указанный орган по подследственности".Пресс-служба МВД РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация о ходе досудебного расследования разглашению не подлежит.

Берик Билялов в 2022 году был назначен начальником ДУИС СКО.

Билялов – уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996) по специальности «юрист».

Долгие годы работал в регионе. С 2014-го по 2019 год занимал должность начальника Департамента внутренних дел области. До назначения работал начальником Департамента полиции Акмолинской области.

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