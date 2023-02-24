Стрелять или приручать: фермеры просят что-нибудь сделать с сайгаками-вредителями
В Костанайской области сайгаки все больше вредят аграриям
"Кроме жары в августе нас одолевали сайгаки. Мне пришлось нанять охрану, поставить вагончик, даже мотоцикл купил, понес немалые затраты. Два месяца с ними боролись, вытоптали порядка 40% бахчи. Животные не ели арбузы, а приходили на пашню, чтобы выкопать лежбища и таким образом избавиться от комаров и мошек. Мы их выгоняли, но через несколько часов они возвращались снова", – рассказал глава КХ "Талап" Талгатбек Нуржанов.
Фото: Инспекция лесного хозяйства и животного мира
Зимой сайгаки частично остаются в Костанайской области, но все же большее количество идет ближе к границе с Жезказганом и Кызылордой, где теплее и легче найти пропитание.
"Ужесточение законов и увеличение штрафов позволили значительно уменьшить количество фактов охоты на сайгаков, так как за отстрел одного рогача штраф составляет более 6 млн тенге или тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – добавил руководитель филиала.
Получится ли сайгу одомашнить?
"Да, действительно численность сайги выросла. Сейчас говорят об изъятии сайгаков. Стоит отметить, что законодательная база не совсем готова к этому. Вопросы возникают касательно того, какой будет порядок добычи животных, как выделять квоты, как их распределять по областям. И самое главное, как наладить контроль за реализацией рогов. Нелегальный спрос на рога все еще высокий. И если сейчас в Казахстане начнется легальный оборот рогов, то это должно происходить под жестким контролем. Такое возможно, в перспективе. Но, в любом случае, к этому нужно готовить наше законодательство, чтобы велся четкий учет", – считает Вера Воронова.
Фото: Казахстанская ассоциациея биоразнообразия
Под изъятием "в научных целях" также подразумевается одомашнивание и разведение сайги в неволе. Вера Воронова говорит, что это довольно сложный процесс, так как сайга плохо этому поддается. К тому же специалист не может дать точного ответа, действительно ли численность сайги сейчас критически большая. Но на территории Казахстана обитает более 90 процентов всемирной популяции.
"Условия, в которых живет сайга, постоянно меняются. Поэтому понять, какое число считается максимальным или оптимальным, при котором численность будет стабильной, но одновременно они не будут наносить вред сельскому хозяйству, сложно. Но очевидным является тот факт, что в советское время при такой их численности промысел осуществлялся. Причем это был точечный отстрел. РГП "Охотзоопром", организация, которая сейчас занимается охраной сайгаков, тогда организовывала и промысел", – объясняет Вера Воронова.
"Кроме того, важно понимать, что сайгаки – это животные, которые очень тяжело поддаются содержанию в неволе. Если вы обратите внимание на зоопарки, то нигде нет сайгаков. Успешным, наверное, можно считать единственный пример – это заповедник в Украине, где сайгаков содержали в полувольных условиях (в большом вольере). Поэтому успешность одомашнивания сайгаков – это большой вопрос", – считает Вера Воронова.
"Нужно разработать механизм. Это не так просто. К этому нужно подойти взвешенно. Нужно продумать вплоть до переработки мяса, шкур, внутренностей и, естественно, рогов. И только потом давать разрешение. Но численность животных продолжает расти. Мораторий действует, охрана ведется. Численность такая, что наша сайга доходит уже до Темиртау. Раньше в основном они находились в Нуринском районе и оттуда уходили в Бетпак- Далу", – говорит Максат Муханов.
В Павлодарской области последний факт браконьерства выявили пять лет назад
"Казахстан заключил соглашение с Россией, Узбекистаном и Туркменистаном по охране этих животных на трансграничных территориях ", – сообщил руководитель Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.
"Сайгаки не включены в Красную книгу РК, но относятся к видам, охота на которых на сегодняшний день полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона ответственность за их добычу такая же, как за животных, включенных в Красную книгу", – рассказал заместитель руководителя Центрального регионального филиала РГКП "Охотзоопром" Жанат Рахимбеков.
В Мангистауской области популяция также восстанавливается
"Скорее всего, эти цифры взяты с потолка. По учетным данным прошлого года, численность составляла 12 тысяч особей. За год она не могла вырасти до 28 тысяч",– говорит председатель совета региональной ассоциации НПО "Табиги орта" Адильбек Козыбаков.
Фото: Адильбек Козыбаков
С 2015 года в Мангистау начал свою работу "Германский союз охраны природы". В тот год численность сайгаков упала до критического минимума – всего насчитали 1270 голов. Тогда сайгаки были под охраной "Охотзоопрома", сотрудники которого "кочевали" за стадом на КАМАЗах, однако из-за того, что популяция была разбита на небольшие группы, уследить сразу за всеми животными было невозможно.
"Сайгаки, если их сохранять, могут приносить доход, к примеру, от природоохранной охоты, когда состоятельным охотникам позволяют подстрелить старых сайгаков – пользы от них никакой, но они не подпускают молодых самцов к самкам. Местное сообщество может продавать таким охотникам лицензию, а на эти деньги покупать технику ", – добавляет эколог.