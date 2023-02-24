Стрелять или приручать: фермеры просят что-нибудь сделать с сайгаками-вредителями

За последние 10 лет популяция сайгаков выросла в 10 раз. Сейчас казахстанские ученые говорят, что их численность перевалила за 1,3 млн особей. Число настолько большое, что фермеры стали жаловаться на то, что стада сайги уничтожают урожай, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, мораторий на отстрел степных антилоп в Казахстане продлили до 2024 года. Однако в правительстве понимают, что принимать какие-то конкретные решения все-таки придется. Поэтому сейчас разрабатывается проект об одомашнивании сайги и возможно контролируемом отстреле.







В Костанайской области сайгаки все больше вредят аграриям

Если специалисты рады росту числа сайги, то фермеры региона, особенно из южных его районов, все чаще говорят, что животные наносят вред посевам. Ущерб оценивается уже не десятками, а сотнями миллионов тенге. И такой урон очень сильно бьет по карману фермеров, которые и так уже три года подряд получали небольшие урожаи из-за засухи.

"Кроме жары в августе нас одолевали сайгаки. Мне пришлось нанять охрану, поставить вагончик, даже мотоцикл купил, понес немалые затраты. Два месяца с ними боролись, вытоптали порядка 40% бахчи. Животные не ели арбузы, а приходили на пашню, чтобы выкопать лежбища и таким образом избавиться от комаров и мошек. Мы их выгоняли, но через несколько часов они возвращались снова", – рассказал глава КХ "Талап" Талгатбек Нуржанов.

В Управлении сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области признают, что проблемы с сайгой действительно есть. Но решение вопроса должно быть принято на уровне республики, поэтому фермеры должны как-то справляться самостоятельно.







В 2022 году инициативная группа от местных аграриев не раз обращалась в Минсельхоз и Минэкологии с предложениями, среди которых звучала и возможность застраховать посевы от уничтожения сайгой. Но четкого ответа от ведомств они не услышали и теперь с опаской ждут наступления лета.

Тем временем поголовье продолжает расти взрывными темпами. По официальной статистике, в 2021 году в области насчитывалось 285 тыс., а весной 2022 – уже 489 тыс. сайгаков.





Как отметил руководитель центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Шындос Омаров, работа по мониторингу и охране проводится постоянно, но в декабре она усиливается. В этот период у сайгаков проходит гон, и часто самцы погибают после столкновений за самку.





Фото: Инспекция лесного хозяйства и животного мира

Зимой сайгаки частично остаются в Костанайской области, но все же большее количество идет ближе к границе с Жезказганом и Кызылордой, где теплее и легче найти пропитание.



"Ужесточение законов и увеличение штрафов позволили значительно уменьшить количество фактов охоты на сайгаков, так как за отстрел одного рогача штраф составляет более 6 млн тенге или тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – добавил руководитель филиала.





Получится ли сайгу одомашнить?





Этой зимой жители Карагандинской и Улытауской областей на личном опыте убедились, что численность сайги действительно выросла. Водители, переезжающие между областями, засняли десятки роликов со стадами сайги, мигрирующими на юг. Одно из последних видео было заснято на дороге в районе поселка Жайрем Улытауской области.





Ролик произвел фурор в социальных сетях. Казахстанцы назвали миграцию сайги величественным зрелищем.





Понимая возможное недовольство, если просто разрешить отстрел сайги, в Министерстве экологии также разрабатывают проект об одомашнивании степных антилоп. Из заявления главного эксперта Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Аскара Абдрахманова стало ясно, что животных будут изымать из дикой природы в научных целях.





Директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова рассказала корреспонденту Zakon.kz, с какими препонами могут столкнуться специалисты, воплощая эти планы в жизнь.

"Да, действительно численность сайги выросла. Сейчас говорят об изъятии сайгаков. Стоит отметить, что законодательная база не совсем готова к этому. Вопросы возникают касательно того, какой будет порядок добычи животных, как выделять квоты, как их распределять по областям. И самое главное, как наладить контроль за реализацией рогов. Нелегальный спрос на рога все еще высокий. И если сейчас в Казахстане начнется легальный оборот рогов, то это должно происходить под жестким контролем. Такое возможно, в перспективе. Но, в любом случае, к этому нужно готовить наше законодательство, чтобы велся четкий учет", – считает Вера Воронова.





Фото: Казахстанская ассоциациея биоразнообразия

Под изъятием "в научных целях" также подразумевается одомашнивание и разведение сайги в неволе. Вера Воронова говорит, что это довольно сложный процесс, так как сайга плохо этому поддается. К тому же специалист не может дать точного ответа, действительно ли численность сайги сейчас критически большая. Но на территории Казахстана обитает более 90 процентов всемирной популяции.

"Условия, в которых живет сайга, постоянно меняются. Поэтому понять, какое число считается максимальным или оптимальным, при котором численность будет стабильной, но одновременно они не будут наносить вред сельскому хозяйству, сложно. Но очевидным является тот факт, что в советское время при такой их численности промысел осуществлялся. Причем это был точечный отстрел. РГП "Охотзоопром", организация, которая сейчас занимается охраной сайгаков, тогда организовывала и промысел", – объясняет Вера Воронова.

Она отметила, что в 70-е годы прошлого века обычным гражданам также выдавали лицензии на спортивно-любительскую охоту, но опыт оказался неудачным – численность сайги начала резко сокращаться. Позже выдачу лицензий остановили.

"Кроме того, важно понимать, что сайгаки – это животные, которые очень тяжело поддаются содержанию в неволе. Если вы обратите внимание на зоопарки, то нигде нет сайгаков. Успешным, наверное, можно считать единственный пример – это заповедник в Украине, где сайгаков содержали в полувольных условиях (в большом вольере). Поэтому успешность одомашнивания сайгаков – это большой вопрос", – считает Вера Воронова.

Руководитель Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Максат Муханов также считает, что разрешать отстрел сайги можно, только все тщательно продумав.

"Нужно разработать механизм. Это не так просто. К этому нужно подойти взвешенно. Нужно продумать вплоть до переработки мяса, шкур, внутренностей и, естественно, рогов. И только потом давать разрешение. Но численность животных продолжает расти. Мораторий действует, охрана ведется. Численность такая, что наша сайга доходит уже до Темиртау. Раньше в основном они находились в Нуринском районе и оттуда уходили в Бетпак- Далу", – говорит Максат Муханов.

В Павлодарской области последний факт браконьерства выявили пять лет назад





В регионе популяция также выросла и достигла 22 тысяч голов. За последние несколько лет не зафиксировано ни одного случая убийства степных антилоп. Сейчас их можно встретить в Майском и Баянаульском районах, а также в аксуской сельской зоне. Ежегодно в декабре, когда начинается период гона, они становятся максимально уязвимы для браконьеров. Именно в это время в стране проходит природоохранное мероприятие "Сайгак", в рамках которого увеличивается число специальных рейдов.

"Казахстан заключил соглашение с Россией, Узбекистаном и Туркменистаном по охране этих животных на трансграничных территориях ", – сообщил руководитель Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.

Последний факт браконьерства в отношении сайги выявлен в августе 2018 года в Баянауле. Тушу животного нашли при осмотре автомобиля, в котором ехали трое аксусцев и один житель Германии.



В 2019 году в законодательство РК были внесены изменения, предусматривающие ужесточение ответственности за охоту на редких животных вплоть до лишения свободы на 12 лет и конфискации имущества.

"Сайгаки не включены в Красную книгу РК, но относятся к видам, охота на которых на сегодняшний день полностью запрещена. Поэтому с точки зрения закона ответственность за их добычу такая же, как за животных, включенных в Красную книгу", – рассказал заместитель руководителя Центрального регионального филиала РГКП "Охотзоопром" Жанат Рахимбеков.

Опорный пункт "Охотзоопрома" действует в регионе с 2017 года. Его сотрудники совместно проводят мероприятия по охране сайги в Майском и Баянаульском районах на территории примерно в 123 миллиона гектаров. Кроме этого, ведется и мониторинг объявлений по скупке рогов или иных частей этого животного.



В Мангистауской области популяция также восстанавливается





Устюртская популяция сайгаков – самая малочисленная в Казахстане. После того, как она практически полностью исчезла в 2015 году, на сегодняшний день она восстановилась до 28 тысяч особей. Однако подсчеты эти вызывают большие сомнения у специалистов.

"Скорее всего, эти цифры взяты с потолка. По учетным данным прошлого года, численность составляла 12 тысяч особей. За год она не могла вырасти до 28 тысяч",– говорит председатель совета региональной ассоциации НПО "Табиги орта" Адильбек Козыбаков.





Фото: Адильбек Козыбаков

С 2015 года в Мангистау начал свою работу "Германский союз охраны природы". В тот год численность сайгаков упала до критического минимума – всего насчитали 1270 голов. Тогда сайгаки были под охраной "Охотзоопрома", сотрудники которого "кочевали" за стадом на КАМАЗах, однако из-за того, что популяция была разбита на небольшие группы, уследить сразу за всеми животными было невозможно.



Тогда специалисты из Германии порекомендовали привлекать к охране местные сообщества, рассказывали о роли сайгаков в экосистеме Устюрта, объясняли, что чем больше будет сайгаков, тем реже волки будут нападать на домашний скот. Таким образом привлекали к охране животных жителей, которые занимаются выпасом скота в степи и имеют возможность наблюдать за сайгаками в дикой природе. Причем даже предлагали заработать на этом, присоединившись к общественной инспекции.



"Сайгаки, если их сохранять, могут приносить доход, к примеру, от природоохранной охоты, когда состоятельным охотникам позволяют подстрелить старых сайгаков – пользы от них никакой, но они не подпускают молодых самцов к самкам. Местное сообщество может продавать таким охотникам лицензию, а на эти деньги покупать технику ", – добавляет эколог.

Он считает, что сотрудничество могло бы быть более плодотворным, если бы "Табиги орта" смогла подписать меморандум с Комитетом лесного хозяйства и животного мира. Это позволило бы привлекать иностранные гранты. Однако вот уже три года вопрос не решается.







Авторы: Таисия Колевид, Ева Гоцкая, Владимир Долгушев, Кирилл Александров



