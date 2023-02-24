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Названы финалисты зимнего чемпионата Казахстана по теннису

теннис Фото: Федерация тенниса Казахстана
В Астане завершается взрослый чемпионат Казахстана по теннису. 24 февраля были сыграны полуфинальные матчи и определены финалисты, сообщает Zakon.kz.

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Первым запуском на корт вышли карагандинец Арсланбек Айткулов и алматинец Никита Сидоров. Первый сет "под ноль" выиграл Арсланбек Айткулов.

Во второй партии воспитанник теннисной школы Караганды не сбавил обороты, придерживался атакующей игры и выиграл сет и матч – 6:2, 6:0 и впервые в своей карьере сыграет в финале взрослого первенства страны, где ему будет противостоять Тимур Мауленов, который одержал волевую победу над опытным Тимуром Хабибулиным 2:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3).

У женщин в финале сойдутся две представительницы столицы: 14-летняя Ариана Гогулина и 15-летняя Альбина Какенова. Ариана в полуфинале сломила сопротивление Адеми Аманкелди – 6:4, 4:6, 6:0, а Альбина Какенова одержала победу над Айей Мырзакуловой – 7:6 (7:3), 6:4.

Имя нового чемпиона Казахстана в мужском и женском одиночном разрядах определится 25 февраля. 


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Ирина Лукичева
Астана Казахстан
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