Крушение вертолета Ми-8 в ЗКО: что известно к этому часу

Вечером 23 февраля в Западно-Казахстанской области рухнул вертолет спасателей, есть жертвы. Zakon.kz разбирался, что произошло, и собрал полную картину ЧП.

Все живы?

Первые новости о судьбе вертолета "Казавиаспас" были еще не такими тревожными. 23 февраля СМИ написали: вертолет совершил жесткую посадку в ходе облета магистрального нефтепровода.

"Естественно, мы относимся к таким фактам со всей серьезностью. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы", – комментировал тогда официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

Аналогичные данные чуть позже предоставил директор Департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов. Он сообщил, что на борту воздушного судна находился один работник АО "КазТрансОйл" и пять членов экипажа АО "Казавиаспас", и, по предварительной, по предварительной информации, жертв нет. Именно этим объяснялось растиражированное СМИ определение случившегося как "жесткая посадка".

Жертвы есть

Как нам рассказал авиаэксперт Абул Кекильбаев, при так называемой жесткой посадке речь идет о превышении допустимого значения перегрузки с возможными повреждениями конструкции – без смертей.

Однако, когда поисковая группа МЧС наконец добралась до вертолета, выяснилось, что четыре человека – сотрудники "Казавиаспас" МЧС РК – все-таки не пережили приземления, а двое пострадали.

Утром следующего дня МЧС обнародовало имена и фотографии погибших: старший бортмеханик-инструктор Андосов Сиязбек Шажалиевич, второй пилот Афанасьев Владимир Константинович, ведущий инженер Доскалиев Жардем Куанышкалиевич, пилот-инструктор Канатов Довлетбай Сабирбаевич.

Помощь горюющим семьям взял на себя "Казавиаспас". В частности, их обеспечат ежемесячным пособием – ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детьми.

Вот как вспоминает в разговоре с Zakon.kz одного из ушедших – Сиязбека Андосова – его близкий друг и коллега, директор Летно-тренажерного центра Академии гражданской авиации Даулет Туреахметов:

"Сиязбек был не просто очень грамотным бортмехаником, но и высококвалифицированным инструктором и экзаменатором. Он открыл дорогу большому количеству молодых инженеров. Мы были знакомы давно, больше 10 лет. Работали в одной сфере. Часто встречались в Астане, а наши семьи общались и дружили. Все, кто с ним работал, отзываются о нем как о достойном, принципиальном человеке и профессионале своего дела. Коллектив очень ценил его. Его коллеги рассказывали историю, когда он спас весь экипаж и оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию. И таких случаев очень много. Он был настоящим мужчиной".

С ним согласен и упомянутый выше авиаэксперт Абул Кекильбаев, посему исключил версию ошибки пилота.

"Я был знаком с погибшими. Кого-то знал лично, с кем-то был знаком заочно. Могу точно сказать, что это был опытный, высококвалифицированный состав экипажа. Поэтому я лично исключаю ошибку пилота, хотя, конечно, вероятность есть, но, на мой взгляд, здесь какая-то другая причина. Возможно, были какие-то неконтролируемые обстоятельства, которые вынудили их снизиться до такой высоты. Также я не исключаю факт плохих погодных условий. Насколько мне известно, был буран, сильный ветер. В нелетную погоду квалифицированный экипаж, скорее всего, не принял бы решение вылетать. Тем более что метеоинформация была у них на руках. Почему они все-таки вылетели, этот вопрос всех нас беспокоит", – отметил он.

Вертолет

Началось расследование. Факт зарегистрировали в ЕРДР ДП на транспорте по ч. 3 ст. 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание Операционного центра. В нем приняли участие представители департаментов летной годности, летной эксплуатации, аэронавигации, лицензирования, авиационной медицины, поиска и спасания и управления безопасности полетов.

Тогда стало известно, что унесшая жизни четырех человек винтокрылая машина была новой: дата выпуска – 27 января 2021 года. Сертификат летной годности ей выдали 3 мая прошлого года.

В связи со случившимся Авиационная администрация Казахстана решила провести внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные судна типа Ми-8.

"По результатам проверок при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены", – говорится в сообщении.

МЧС тем временем предварительно назвало трагический борт "фактически неуправляемым" на момент падения. Хотя, по данным все того же ведомства, с момента начала эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало. Более того, роковой Ми-8 проходил техническое обслуживание незадолго до крушения – 17 января 2023 года в городе Атырау.

Тогда же прояснилось, почему мертвых спасателей поначалу сочли живыми:

"На месте была очень плохая связь, отсутствовала интернет-связь в принципе. И сама телефонная связь тоже была плохая. На тот момент [было] известно, что, когда диспетчеры дозвонились, он сказал слово либо "жив", либо "живы", наш выживший сотрудник. И телефонная связь прервалась. Уже когда были получены данные, тогда мы подтвердили информацию о гибели. И психологически, наверное, мы сами, сталкиваясь с гибелью людей, не совсем были готовы, что именно в эти дни, когда спасатели МЧС участвовали в спасении людей в Турции, такое происшествие с нашими сотрудниками может произойти", – заявил Иманкулов.

Пострадавшие

Об их состоянии нашему корреспонденту рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО. Так, у обоих мужчин 1961 и 1987 годов рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области.

"Госпитализированы в отделение нейрохирургии городской многопрофильной больницы. Состояние стабильное", – сообщили в ведомстве.

Выживших выпишут в течение 4-6 дней, их состояние стабильное.

По словам заведующего приемным отделением ГМБ Уральска Еркина Ахбаллина, при поступлении оно определялось как средней тяжести.

"Сознание адекватное, на вопросы отвечают. Проведено мультидисциплинарное обследование хирургом, травматологом и нейрохирургом, после чего пациентов госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозами ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы теменной и затылочной области, раны верхней и нижней губы. Операции не было, ночь провели спокойно". Еркин Ахбаллин

С одним из спасенных – ведущим инженером Сергеем Щегловым – удалось побеседовать журналистам. Сам момент крушения мужчина не помнит:

"Я в задней части вертолета находился. Там месиво, весь вертолет искорежен, пол вертолета нет. Редуктор, самый основной который, он улетел куда-то. Все было нормально, мы летели практически три часа. Все было идеально, вылетали, отлично все, погода. Ну, все было хорошо. Я просто сидел сзади, читал конспекты, и раз, и все, и я уже на земле... а потом спасатели приехали, спасибо им. Прям молодцы, быстро отрезали, быстро все сделали. Я бы сам не смог выбраться".

Причины падения не вызывавшего подозрений новенького борта инженеру непонятны: вертолет, по его словам, был "очень хорошим, 22-го года, налетал всего 250 часов". Теперь следствие должно разобраться: почему разбился совершенно новый вертолет с опытным, квалифицированным экипажем, что привело к гибели четырех человек.