Синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки.

"На востоке, юге и юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, в северной половине страны с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололед. Лишь в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях под влиянием поля повышенного атмосферного давления в ближайшие трое суток прогнозируется погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике ожидаются туманы.

Как отметили синоптики, на западе, северо-западе Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, на остальной территории – понижение, однако сильных морозов при этом не ожидается.

Астана

25 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -12-14°С.

26 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -9-11°С.

27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С.

Алматы

25 февраля: увеличение облачности, днем – осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +4+6°С.

26 февраля: облачно, ночью снег, днем осадки (снег, дождь). Туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С.

Шымкент

25 февраля: облачно, осадки, утром и днем временами сильные (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

26 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +6+8°С.

27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +11+13°С.