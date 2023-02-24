Скончался известный казахстанский музыкант

Скончался известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz), сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram написал государственный советник Казахстана Ерлан Карин.

"Ушел из жизни талантливый певец Darkhan Juzz Дархан Джунусбеков. Дархан был ярким представителем современной казахской музыки... Был гражданином, который внес большой вклад в развитие казахской музыки... Покойся с миром, Дархан! Твой светлый образ навсегда останется в сердцах тех, кто ценит твое искусство!" – написал Ерлан Карин.

Дархан Джунусбеков на своей странице в Instagram последнюю публикацию делал 17 сентября 2022 года. Под фото пользователи Сети уже выражают соболезнования.

Журналист Адиль Балтабаев в своем Telegram-канале написал, что Darkhan Juzz погиб в автокатастрофе в Таиланде – он разбился на байке. Корреспондент Zakon.kz обратился за официальным комментарием в Министерство иностранных дел Казахстана.

Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) родился 9 августа 1991 года в Алматы. Он был рэп-исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. Творчество Darkhan Juzz сочетало в себе классический трэп, акустическую гитару и чувственную лирику. Он обходился собственной студией и продакшном, а лейбл ozen помогал Дархану с дистрибуцией.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Дархана Джунусбекова.

