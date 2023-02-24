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Курс доллара снизился на торгах 24 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,73 тенге, снизившись на 1,26 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 64,51 тенге (-0,80).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 475,68 тенге, рубля – 5,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-452 тенге, евро – по 475-480 тенге, российские рубли – по 5,75-6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,85% и составила 82,91 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,88%, до 76,05 доллара за баррель. 

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Лариса Черненко
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