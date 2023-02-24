МИД Казахстана подтвердил гибель Дархана Джунусбекова в ДТП в Таиланде

Фото: Instagram/d.juzz

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о том, что известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) погиб в ДТП в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

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