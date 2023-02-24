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МИД Казахстана подтвердил гибель Дархана Джунусбекова в ДТП в Таиланде

МИД Казахстана подтвердил гибель Дархана Джунусбекова в ДТП в Таиланде Фото: Instagram/d.juzz
В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о том, что известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) погиб в ДТП в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции Таиланда, 24 февраля на острове Пхукет скончался гражданин Казахстана Дархан Джунусбеков.

"Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде".Пресс-служба МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что консул на связи с родными погибшего.

"Ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан".Пресс-служба МИД РК

Ранее стало известно, что скончался известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz). Сообщалось, что певец погиб в автокатастрофе в Таиланде – разбился на байке.

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Динара Халдарова
Таиланд МИД РК Казахстан Таиланд
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