Токаев наградил казахстанских спасателей, работавших в Турции и Сирии

Касым-Жомарт Токаев наградил спасателей за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турции и Сирии, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турции и Сирии, награждены:

Орденом "Айбын" ІI степени:

1. Жоламанов Айдын Каракоржинович, начальник специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2. Топанов Курмангали Сатыбаевич, командир корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Орденом "Құрмет":

1. Айтпаев Ардак Максутович, заместитель руководителя отряда – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2. Сойко Руслан Анатольевич, руководитель отделения – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3. Цой Владимир Константинович, руководитель отряда – спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Ерлігі үшін":

1. Алдабекова Алмагуль Амангельдыевна – врач филиала Центра медицины катастроф по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2. Арифджанов Султан Бахтиярович – начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3. Берлыбеков Ерик Берикович – главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

4. Горбачев Виталий Евгеньевич – руководитель отделения – спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

5. Денисов Дмитрий Анатольевич – главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

6. Козыбахов Жазылбай Калдыбаевич – руководитель филиала – врач Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

7. Оразалин Кахарман Нуртасович – начальник департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям.

8. Сарсембаев Абдолла Валериевич – руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

1. Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы – командир корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Медалью "Ерен еңбегі үшін":

1. Гудеев Николай Николаевич – штурман самолета Ил-76 летной службы РГП "Государственная авиакомпания "Беркут".

2. Оспанкулов Нуржан Абдубакиевич, штурман-инструктор самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании "Беркут".

Почетной грамотой Республики Казахстан:

1. Каппасов Наурыз Мерекеулы, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Также Благодарностью президента Казахстана отмечены 112 человек, в том числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты.

В Турции разрушительное землетрясение 6 февраля унесло жизни 43 556 человек. В Сирии – 6747 погибших.