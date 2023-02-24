Токаев наградил казахстанских спасателей, работавших в Турции и Сирии
Указом главы государства за самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турции и Сирии, награждены:
Орденом "Айбын" ІI степени:
1. Жоламанов Айдын Каракоржинович, начальник специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
2. Топанов Курмангали Сатыбаевич, командир корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Орденом "Құрмет":
1. Айтпаев Ардак Максутович, заместитель руководителя отряда – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
2. Сойко Руслан Анатольевич, руководитель отделения – спасатель Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
3. Цой Владимир Константинович, руководитель отряда – спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Ерлігі үшін":
1. Алдабекова Алмагуль Амангельдыевна – врач филиала Центра медицины катастроф по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
2. Арифджанов Султан Бахтиярович – начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям.
3. Берлыбеков Ерик Берикович – главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
4. Горбачев Виталий Евгеньевич – руководитель отделения – спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
5. Денисов Дмитрий Анатольевич – главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
6. Козыбахов Жазылбай Калдыбаевич – руководитель филиала – врач Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
7. Оразалин Кахарман Нуртасович – начальник департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям.
8. Сарсембаев Абдолла Валериевич – руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":
1. Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы – командир корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Медалью "Ерен еңбегі үшін":
1. Гудеев Николай Николаевич – штурман самолета Ил-76 летной службы РГП "Государственная авиакомпания "Беркут".
2. Оспанкулов Нуржан Абдубакиевич, штурман-инструктор самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании "Беркут".
Почетной грамотой Республики Казахстан:
1. Каппасов Наурыз Мерекеулы, руководитель отделения – спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Также Благодарностью президента Казахстана отмечены 112 человек, в том числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты.
В Турции разрушительное землетрясение 6 февраля унесло жизни 43 556 человек. В Сирии – 6747 погибших.