Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги

В центральной части Турции произошло несколько землетрясений. Власти говорят о разрушениях и жертвах, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) эпицентры находились в 26 км от турецкого города Газиантеп, также землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени.

Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

А в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание, ведутся поисково-спасательные работы.

В турецком городе Шанлыурфа обрушились 16 домов, под завалами остаются люди.

Согласно последним данным, в турецкой провинции Османие обрушились 34 здания, погибли по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Эрдинч Йылмаз.



"В Османие обрушились 34 здания, погибли 5 человек", — сказал он в эфире телеканала ТРТ.#Gaziantep #DEPREMOLDU pic.twitter.com/0nThk1hfkq — ataboss (@Atabeybeybey) February 6, 2023

По информации ТАСС, в стране объявлен самый высокий уровень тревоги после мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны, заявил глава МВД республики. Отмечается, что МВД и управление по ЧС Турции направили спасателей для извлечения людей из-под завалов обрушившихся домов после землетрясения.

7.8 lik Depremle ilgili ilk görüntü Gaziantep Binevler bölgesinden geldi.

Bir bina yıkılmış içinde 10 kişi olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/KYB8flTW7W — Yunus BÜLBÜL (@yunusbulbul1) February 6, 2023

СМИ сообщают, что подземные толчки также ощущались и в некоторых регионах Ирака, Сирии и Ливана.



Отметим, Алматы тоже частенько "трясет", но чаще всего жители города этого даже не замечают. Одно из последних ощутимых землетрясений произошло в конце прошлого года. 28 декабря алматинцы почувствовали землетрясение. Тогда эпицентр находился в 261 ​​км к юго-востоку от Алматы, на территории Кыргызстана и границы Китая.

