Сколько платят за баллон газа в городах Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, больше всех тратятся на сжиженный газ жители города Конаева. Там цена за 50 литров газа составляет 4600 тенге, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, дороже всего голубое топливо обходится жителям городов Караганда (4380 тенге), Алматы (4000 тенге), Семей (3886 тенге), Усть-Каменогорск (3733 тенге) и Кокшетау( 3177 тенге).

Самое низкая стоимость газового баллона – в Кызылорде – 2500 тенге за 50 литров.

В остальных городах ценовой диапазон составляет от 2700 до 3000 тенге.

При этом в Бюро нацстатистики отметили, что по городам Актау, Актобе и Атырау данные отсутствуют.