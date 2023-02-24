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О погоде на 25 февраля рассказали синоптики

О погоде на 25 февраля рассказали синоптики Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием атлантического циклона, и связанных с ним атмосферных фронтов в восточной половине страны сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки.

"На юге, востоке, юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, в западной половине страны – погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По прогнозу синоптиков, также ожидаются гололед, туман, усиление ветра с метелью.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -12-14°С.

В Алматы – увеличение облачности, днем осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +4+6°С.

В Шымкенте –  облачно, осадки, утром и днем временами сильные (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,+2°С.

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