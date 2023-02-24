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Почему Нацбанк РК держит базовую ставку на прежнем уровне

Почему Нацбанк РК держит базовую ставку на прежнем уровне Фото: Zakon.kz
Предвыборная агитация кандидатов в маслихаты и Мажилис Парламента набирает обороты. На этом фоне решение финрегулятора о сохранении базовой ставки на уровне 16,75% выглядит более чем взвешенно, особенно если учесть прошлогодний кантар, всколыхнувший весь Казахстан.

Главный финансовый регулятор страны не готов праздновать Пиррову победу – резко увеличивая базовую ставку и снижая высокий уровень инфляции, который приводит к серьезным потрясениям – социальному неравенству, росту дифференциации доходов и пр., а потому четко разграничивает происходящие в стране события: политические и финансовые. Об этом отметили участники пресс-брифинга Нацбанка в Астане 24 февраля.

Вначале макроэкономика, потом политика

"При принятии решения о размерах базовой ставки Нацбанк РК не ориентируется на выборы и другие политические периоды, принимая во внимание только денежно-кредитные показатели", – пояснил председатель НБ РК Галымжан Пирматов.

Отвечая на вопрос корреспондента Zakon.kz он отметил, что Нацбанк преследует только одну цель – обеспечение стабильности цен в Казахстане и макроэкономической стабильности.

"Мы решения принимаем только с этой целью, не отвлекаемся на политические моменты. Выборы у нас уже были и в прошлом году, и в этом году будут. Мы не берем в учет во время принятия решений избирательный цикл в Казахстане", – уточнил председатель НБ РК Галымжан Пирматов.

И риски можно регулировать

Очевидно, что повышение базовой ставки – явный сигнал для рынка к росту ставок на депозиты и кредиты. И если кредиты становятся менее доступными для населения, то есть опасность, что это выльется в очередное недовольство со стороны населения. С другой стороны, чем выше ставки по кредитам – люди начинают больше сохранять и меньше тратить, что теоретически должно влиять на снижение уровня инфляции. Но реальность показывает, что и это не решает вопрос огромных проинфляционных рисков.

По данным Нацбанка РК, в январе 2023 года годовая инфляция, как и ожидалось, продолжила расти и составила 20,7%. Наибольший вклад вносят: рост цен на продукты питания, который ускорился до 25,7%; рост цен на непродовольственные товары, который ускорился до 20,2%, и рост цен на услуги – до 14,2%. С другой стороны, показатели месячной инфляции замедляются уже четвертый месяц подряд, составив в январе текущего года 1,1%, но при этом все еще формируется выше среднеисторических значений. По мнению представителей Нацбанка, разные оценки базовой инфляции, несмотря на замедление, свидетельствуют о сохранении высокого инфляционного фона в экономике.

В этой связи, как подчеркнул глава Нацбанка Галымжан Пирматов, при принятии решений по базовой ставке эксперты Национального банка тщательно анализируют риски.

"Мы видим, что и в прошлом году, и в этом году наши решения не приводили к аналогичному (росту базовой ставки. – Прим. ред.) росту процентных ставок по кредитам. Кроме того, по кредитам, которые граждане уже взяли, при повышении базовой ставки ставка не поднимается. Только когда они погашают и приходят за новым кредитом, только тогда повышается процент. При этом я бы посоветовал все-таки подойти к получению кредита ответственно, аккуратно, взвесить свои возможности", – предупредил Галымжан Пирматов.

Когда популярные потребительские займы следует держать под контролем

Как отметил на пресс-брифинге заместитель председателя Национального банка РК Галымжан Баймаганбетов, несмотря на высокую базовую ставку НБ, потребительские кредиты остаются популярными.

По данным Первого кредитного бюро, портфель потребительских беззалоговых займов на 1 января текущего года составил 7,4 трлн тенге, увеличившись за год на 28,3% (или на 1,6 трлн тенге). Но при этом, как утверждают уже аналитики рэнкингового агентства Ranking.kz, говорить о сверхзакредитованности населения Казахстана все же не приходится, поскольку 45% общего портфеля кредитов (3,3 трлн тг), чья задолженность превышает 2,5 млн тенге, приходится лишь на 10% заемщиков (700 тыс. человек).

В то же время, по данным Комитета госдоходов МНЭ РК, по состоянию на 1 октября 2022 года, количество лиц, которые не в состоянии обслуживать долги более пяти лет, составляет 365 тыс. человек на сумму 504 млрд тенге (или 27% от общего количества проблемных заемщиков), и около 1,4 млн человек имеют NPL (просроченный кредит свыше 90 дней) на общую сумму 1,449 млрд тенге. Все это привело к тому, что правительство вынуждено было запустить в разработку законопроект "О банкротстве физических лиц". Но вопрос о том, до каких пор в Казахстане будут прощать нерадивых заемщиков, до сих пор остается открытым.

"Со стороны Нацбанка в конце прошлого года на заседание Совета по финансовой стабильности (при президенте РК. – Прим. ред.) выносилась идея новой методики ограничения ставок по потребительскому кредитованию, по их расчету. Сейчас данная стратегия находится в процессе имплементации", – говорит заместитель председателя НБ РК Галымжан Баймагамбетов.

В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на происходящую в стране политическую активность, глобальные катаклизмы на мировой политической арене, вследствие чего Казахстан импортирует высокую инфляцию на наш рынок, финрегулятор старается удержать свою линию по долгосрочной стабильности цен в стране и макроэкономической стабильности, даже если население не всегда понимает его политику. 

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Анастасия Прилепская
Нацбанк РК Казахстан
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