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Камшыбек Кункабаев снялся с турнира по боксу в Болгарии

бокс Фото: Оlympic.kz
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не вышел на ринг в 1/4 финала Кубка Странджа в Софии (Болгария), сообщает Zakon.kz.

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Причиной, по которой Камшыбек Кункабаев не вышел на ринг, стала травма руки спортсмена.

За выход в полуфинал он должен был сразиться с Баходиром Джалоловым из Узбекистана, однако было принято решение о снятии с соревнований.

31-летний Камшыбек Кункабаев является казахстанским боксером-профессионалом, выступающим в первой тяжелой и в тяжелой весовых категориях. Он – заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, двукратный серебряный призер Чемпионата мира (в 2017 и в 2019 годах).


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