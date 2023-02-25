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Когда в марте прогнозируют магнитные бури

Когда в марте прогнозируют магнитные бури Фото: pixabay
Несколько магнитных бури накроют Землю в марте 2023 года. Все они будут средней или слабой мощности, сообщает Zakon.kz

По информации yasnonews.ru первая магнитная буря ожидается 2 марта - геомагнитное возмущение будет средней силы и затронет в основном метеочувствительных людей.

Самая продолжительная магнитная буря ожидается с 5 по 8 марта. Ее пик придется на 6-7 марта - геомагнитное возмущение будет сильным и повлияет на многих людей.

Следующая магнитная буря ожидается 15 марта. Она многим напомнит о хронических болезнях.

Эксперты прогнозируют небольшой всплеск солнечной активности 23 марта, его в основном почувствуют метеочувствительные люди.

По предварительному прогнозу, последняя магнитная буря пройдет 31 марта – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.

Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.

По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.

Советы для метеозависимых:

  • устраивайте прогулки на свежем воздухе, но не переутомляйте организм сильными нагрузками;
  • вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – сезонным фруктам и овощам;
  • пейте меньше кофе, а больше – воды;
  • избегайте ссор и конфликтных ситуаций;
  • не планируйте длительные поездки.

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