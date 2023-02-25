Когда в марте прогнозируют магнитные бури
По информации yasnonews.ru первая магнитная буря ожидается 2 марта - геомагнитное возмущение будет средней силы и затронет в основном метеочувствительных людей.
Самая продолжительная магнитная буря ожидается с 5 по 8 марта. Ее пик придется на 6-7 марта - геомагнитное возмущение будет сильным и повлияет на многих людей.
Следующая магнитная буря ожидается 15 марта. Она многим напомнит о хронических болезнях.
Эксперты прогнозируют небольшой всплеск солнечной активности 23 марта, его в основном почувствуют метеочувствительные люди.
По предварительному прогнозу, последняя магнитная буря пройдет 31 марта – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.
Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.
По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.
Советы для метеозависимых:
- устраивайте прогулки на свежем воздухе, но не переутомляйте организм сильными нагрузками;
- вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – сезонным фруктам и овощам;
- пейте меньше кофе, а больше – воды;
- избегайте ссор и конфликтных ситуаций;
- не планируйте длительные поездки.