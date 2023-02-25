Когда в марте прогнозируют магнитные бури

Несколько магнитных бури накроют Землю в марте 2023 года. Все они будут средней или слабой мощности, сообщает Zakon.kz

По информации yasnonews.ru первая магнитная буря ожидается 2 марта - геомагнитное возмущение будет средней силы и затронет в основном метеочувствительных людей.

Самая продолжительная магнитная буря ожидается с 5 по 8 марта. Ее пик придется на 6-7 марта - геомагнитное возмущение будет сильным и повлияет на многих людей.

Следующая магнитная буря ожидается 15 марта. Она многим напомнит о хронических болезнях.

Эксперты прогнозируют небольшой всплеск солнечной активности 23 марта, его в основном почувствуют метеочувствительные люди.

По предварительному прогнозу, последняя магнитная буря пройдет 31 марта – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.

Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.

По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.



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