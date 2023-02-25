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В Алматинской области закрыли участок республиканской трассы

В Алматинской области закрыли участок республиканской трассы Фото: Zakon.kz
Участок автодороги республиканского значения закрыт из-за перелива талых вод, cообщает Zakon.kz.

По сообщению АОФ АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского ОФ ТОО "Казахавтодор", остается закрытым участок автодороги республиканского значения "граница РФ Екатеринбург – Алматы" с 2214 км (с. Междуреченск) по 2436 км (граница Жамбылской области).

Отмечается, что сложной остается ситуация из-за перелива талых вод через объездную трассу участка, находящегося на реконструкции, автодороги Курты – Бурылбайтал в Жамбылской области. Он закрыт с 20:30 22 февраля для всех видов автотранспорта.

При этом въезд в город Астана осуществляется через автодорогу Алматы – Кордай – Благовещенка – Шу –Хантау – Бурылбайтал. 

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