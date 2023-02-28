Белый плен: как выйти живым из объятий лавины

Обильные снегопады в горной местности могут вызвать сход лавин. Чаще всего это происходит зимой и весной, но может случиться даже при теплой погоде. Что мы знаем о таких участках близ Алматы и в стране в целом, какие меры принять, чтобы не попасть в снежную стихию, разбирался Zakon.kz.

Начнем с того, что определим, что же такое лавина? Это быстрое, чаще внезапно возникающее движение снега и льда по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни людей и наносящее ущерб всему, что оказывается на пути. Лавины могут сходить из-за длительных снегопадов, интенсивного таяния снега, землетрясений и взрывов. Часто лавины разрушают здания, сооружения, блокируют дороги и горные тропы. Это явление чрезвычайно опасно для человека. Попавшему под лавину крайне сложно освободиться самостоятельно.

Казахстанцы периодически получают смс оповещения, в которых их просят воздержаться от походов в горы. Население предупреждают о плохих погодных условиях и угрозе схода лавин. Кто-то прислушивается и остается дома, другие любители активного отдыха игнорируют советы спасателей, вследствие чего становятся жертвами снежной стихии. Повезло, если после схода лавины человек остается в живых.

Несмотря всем известные причины формирования лавин, спрогнозировать их сход часто оказывается невозможным. Есть случаи, когда явление спровоцировал сам человек, например, лыжники.

В Алматинском регионе участки, представляющие угрозу схода лавин расположены в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого Алматинского озера. Снежные лавины в горной части бассейна являются одним из наиболее опасных природных явлений по повторяемости и последствиям. Они обладают огромной разрушительной силой, максимальная скорость их движения может достигать до 80 км/час.

К примеру, сильные снегопады этой зимой и высокая влажность воздуха, утяжеляющая слой накопившихся осадков, стали причиной схода лавин во многих горных районах Таджикистана. Геология и климат страны также являются причиной таких явлений. Так, с 15 по 21 февраля в Таджикистане сошло более 200 снежных лавин. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр Горно-Бадахшанской автономной области – город Хорог, где под лавиной, разрушившей дома, погибли сразу 14 человек. Также 27 февраля из-за схода снежной лавины на автотрассе Душанбе – Чанак, ведущей в Согдийскую область на севере Таджикистана, погибли три человека.

Еще один инцидент с пострадавшими произошел 4 февраля в Румынии, в горах Фэгэраш, где на высоте почти 1600 метров сошла лавина, и 60 туристов оказались запертыми в отеле. Вызволяла их из снежного плена большая группа военнослужащих и инспекторов по чрезвычайным ситуациям.

Более того, снежная волна задела здание и снесла припаркованные возле него автомобили. Десятки машин остались под снегом.

На сегодняшний день в горах Алматы также сохраняется лавинная опасность.

Осторожно, лавина

Руководитель управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС города Алматы Алмат Жаныспаев отметил, что по Алматинскому региону определено 165 лавиноопасных участков. Из них потенциальную опасность представляют 18. Для проведения профилактических спусков снежных лавин на 2023 год из бюджета выделено 6,8 млн. тенге.

"С начала лавиноопасного периода 2022-2023 годов проведено шесть профилактических спусков снежных масс в объеме более 2,4 тыс. куб.м снега, зарегистрировано 35 случаев самопроизвольных сходов лавин с объемом 39 тыс. куб. метров. На лавиноопасных участках установлено 25 информационно-предупредительных стендов, на склонах автодороги Медеу – Шымбулак установлено 444 снегозадерживающих щита. Вместе с тем, лавины в районе горы "Мохнатая" и дороги "Медеу-Шымбулак" представляют угрозу для многочисленных пеших групп, туристов и проезжающего автотранспорта". Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматы Алмат Жаныспаев

По словам Алмата Жаныспаева, для обеспечения безопасности дороги и защиты объектов, расположенных в зонах риска, необходимо установить дополнительные лавинозащитные сооружения. Наибольшую лавинную опасность представляет лавиносбор №8 на горе "Мохнатая" и лавиносбор №17 на пике "Эдельвейс".

Так как указанные участки расположены на территории Иле-Алатауского национального парка, совместно с Казселезащитой и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы прорабатывается вопрос о заключении договора о безвозмездном пользовании земель, для установки снегозадерживающих щитов.

Специалист отмечает, что для того, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы и не выходить на заснеженные склоны.

"Находясь в горах, нужно следить за погодой. Избегайте мест возможного схода лавин, чаще они сходят на безлесных склонах гор. Если все-таки понимаете, что грозит опасность, быстро уйдите от лавины в безопасное место. Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, колени к животу, соориентируйте тело по направлению движения лавины. При попадании в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, двигайтесь в лавине плавательными движениями к краю. При остановке лавины очистите место перед лицом и грудью, создайте пространство для дыхания" Руководитель управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматы Алмат Жаныспаев

Алмат Жаныспаев добавил, что кричать бесполезно, так как снег полностью поглощает звуки, поэтому лучше экономить силы и не давать себе уснуть.

В свою очередь, еще один специалист, заместитель руководителя Алматинского городского эусплуатационно- технического управления "Казселезащита" Алмаз Искаков, отмечает, что в бассейнах рек Улкен и Кіші Алматы, в среднегорье и высокогорье сложная лавинная обстановка. Возможны самопроизвольные сходы отдельных снежных лавин.

"Март является наиболее лавиноопасным в связи с оттепелями и приростом снега, возможны массовые сходы снежных лавин. Так в прошлом году 10 и 17 марта наблюдался массовый сход лавин по бассейнам рек Киши и Улкен Алматы и Котырбулак (ГК Пионер). В горах Алматы высота снега превышает норму на 10-25%". Заместитель руководителя Алматинского эксплутационно-технического управления "Казселезащита Алмаз Искаков

Так, чтобы ограничить доступ населения и автотранспорта в зоны лавинного риска, сотрудники "Казселезащита" выставляют блокпосты. Туристам, поднимающимся в горы, представители ДЧС и Казселезащиты вручают памятки. По рекомендациям "Казгидромет", сотрудниками ДЧС уже запланированы профилактические спуски снежных лавин.

Меры профилактики

На территории Алматинской области выявили 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Для справки: по Талгарскому району – 31 участок, урочище Солдатсай – девять участков, урочище Еликсай – шесть участков, по правому краю реки Талгар – 12 участков, урочище Ойкарагай – четыре участка, Енбекшиказахский район – 24 участка; участок 7 автодороги города Иссык - озеро Иссык, участок 17 село Турген – Батанский тракт.

Старший инженер Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Ерназар Кыргыз рассказывает, что с начала зимнего периода зарегистрировано 17 самопроизвольных снежных лавин, общим объемом 5570,6 м3. В горах Илийского Алатау во вторую декаду февраля выпало от 3,9 до 5,2 мм осадков. Высота снежного покрова на текущий момент составляет в средней горной зоне 103-113% от нормы, а в высокогорной зоне – 97% от нормы.

"Лавиноопасность в горах и предгорьях Алматинской области может возникнуть практически в любое время года. Но чаще всего это промежуток с декабря по апрель. На появление лавины влияют несколько факторов, ни один из которых не стоит упускать из внимания. В первую очередь – это температура воздуха и интенсивность солнца. Форма склона и тип почвы на нем также имеют значение. На склоне в форме бугра вероятность схода снега больше, чем на вогнутом. На каменистых склонах снег держится лучше, чем на тех, что покрыты травой. Само собой, крутизна склона напрямую влияет на вероятность образования лавины – чем она выше, тем больше угроза". Старший инженер Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области, старший лейтенант гражданской защиты Ерназар Қыргыз

С изменением гидрометеорологической обстановки и рекомендаций специалистов "Казселезащита", работники лыжной базы "Акбулак" с начала лавиноопасного периода провели 13 профилактических спусков снежных лавин, общим объемом 5210 куб.м. На остальных территориях населенные пункты и жилые дома отсутствуют.

Ежегодно с ноября по март с наступлением лавиноопасного периода ограничивают движение на автодороге областного значения "Обсерватория-Турген", "город Есик-озера Есик" и "Талгар-Спутник".

С начала лавиноопасного периода функционируют 15 постоянных гидропостов филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита". Для ежедневного мониторинга лавиноопасных участков с 1 декабря текущего года открыли 3 линейных маршрута наблюдателей, 6 человек в бассейне рек Талгар, Котырбулак, 4 в Бесагаш и 2 в Тургене. Также на лавиноопасных участках установлено 8 предупреждающих щитов (по ущельям Турген-2, Есик-3, Котырбулак-1, Талгар-1 и Бесагаш-1). На сегодняшний день согласно графика сотрудники ОЧС районов и специалисты ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита" провели 18 наземных визуальных обследований на лавиноопасных участках. Старший инженер Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Ерназар Қыргыз

Не только в Алматы

Помимо Алматы и Алматинской области, Восточно-Казахстанская область также является одной из самых лавиноопасных территорий Казахстана.

Руководитель Восточно-Казахстанского филиала "Казселезащита" Омар Дузгумбаев, рассказывает, что традиционно лавиноопасный период в регионе продолжается с ноября до апреля. На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км. автомобильных дорогиз которых 15 км – дорог республиканского значения км, 78 км – дорог областного значения.

"Самыми опасными являются направления Оскемен-Самар 95-102 км,132 -137 км, Оскемен-Горная Ульбинка 30-37 км, Оскемен-Северное-Серебрянск 58-65 км. Кроме того, пять баз отдыха находятся в регионе в зоне лавинной опасности – две в городе Риддер, три – в Горной Ульбинке. В области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями ВК филиала "Казселезащита". Руководитель ВК филиала Казселезащита Омар Дузгумбаев

Эксперт отмечает, что погода в большей степени, чем другие факторы, влияет на устойчивость снежного покрова. Чем теплее снежная толща, тем быстрее происходят внутри нее изменения. Она становится плотнее, прочнее, тяжелее и представляет серьезную угрозу. Любое быстрое продолжительное повышение температуры после долгого периода холодной погоды ведет к неустойчивости и должно быть отмечено как "подсказка природы". Чтобы обеспечить безопасность в регионе, специалисты "Казселезащиты" проводят профилактические спуски лавин. Всего с начала зимнего периода в регионе спущено 297860 куб.м снега.



Лавина идет!

В свою очередь, ДЧС ВКО постоянно предупреждает любителей отдыха в горах, что необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов посоветовал перед выходом в горы обязательно ознакомится с прогнозом погоды, который ожидается на ближайшие двое суток.

"Конечно, имейте при себе все необходимое оборудование, снаряжение, теплую одежду, продовольствие. Помните, громкий крик, шум, может спровоцировать сход лавин. Проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле – не останавливайтесь". Заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов

Он также рассказал, как действовать во время схода лавины. По его словам нужно постараться укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову и дышать через одежду. При этом, в отличие от Алмата Жаныспаева, он утверждает, что, попав в лавину, не стоит делать плавательных движений, чтобы удержаться на поверхности. При погружении в снег он рекомендует подтянуть колени к животу, подождать прекращения движения лавины, постараться определить верх-низ и попытаться выбраться.



"Если же вы стали свидетелем попадания человека в лавину, сделайте следующее: запомните место, где в последний раз увидели человека и отметьте это место. Вызовите спасателей. Ищите пропавшего ниже по движению лавины, а найдя его, в первую очередь, освободите голову, очистите рот и дыхательные пути. При признаках остановки сердца, приступайте к реанимационным мероприятиям. Помните, что холод лавины – союзник. Он продлевает время клинической смерти. Если пострадавший в сознании, согрейте его и дайте горячее питье". Заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов

Таким образом, несмотря на современные меры предотвращения лавин, они представляют большую угрозу для любителей активного зимнего отдыха и автомобилистам. Важно понимать степень угрозы и заранее позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь, спасатели призывают не выходить в горы после обильного снегопада, при увеличении влажности воздуха, резком изменении погоды. А при возникновении ЧС звонить на 112.