Выехал на "встречку": о смертельном ДТП рассказали в полиции Мангистауской области

В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали обстоятельства аварии с участием автовоза, в которой погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с большегрузом марки Mercedes-Benz-1844 , который перевозил в прицепе автомобили.

"В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Toyota Camry. Кроме того, один пострадавший был доставлен в больницу". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения региона, состояние госпитализированного пассажира легковушки стабильно тяжелое. Он получил множественные травмы.

Авария произошла на 383-м километре трассы Сай-Отес — Бейнеу. В результате столкновения автовоз загорелся.