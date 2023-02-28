Выехал на "встречку": о смертельном ДТП рассказали в полиции Мангистауской области
Фото: скриншот с видео
В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали обстоятельства аварии с участием автовоза, в которой погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с большегрузом марки Mercedes-Benz-1844 , который перевозил в прицепе автомобили.
"В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Toyota Camry. Кроме того, один пострадавший был доставлен в больницу".Пресс-служба ДП Мангистауской области
Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения региона, состояние госпитализированного пассажира легковушки стабильно тяжелое. Он получил множественные травмы.
Авария произошла на 383-м километре трассы Сай-Отес — Бейнеу. В результате столкновения автовоз загорелся.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ