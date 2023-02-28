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Выехал на "встречку": о смертельном ДТП рассказали в полиции Мангистауской области

Выехал на "встречку": о смертельном ДТП рассказали в полиции Мангистауской области Фото: скриншот с видео
В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали обстоятельства аварии с участием автовоза, в которой погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с большегрузом марки Mercedes-Benz-1844 , который перевозил в прицепе автомобили.

"В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое пассажиров автомашины Toyota Camry. Кроме того, один пострадавший был доставлен в больницу".Пресс-служба ДП Мангистауской области

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения региона, состояние госпитализированного пассажира легковушки стабильно тяжелое. Он получил множественные травмы.

Авария произошла на 383-м километре трассы Сай-Отес — Бейнеу. В результате столкновения автовоз загорелся.

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