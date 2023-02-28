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Землетрясение в Таджикистане зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение в Таджикистане зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 06:01 по времени Алматы. На территории Казахстана колебания не ощущались.

  • Энергетический класс землетрясения 10.7.
  • Магнитуда MPV 4.8.
  • Координаты эпицентра 37.56° с.ш. 73.63° в.д.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Ранее, в 01:36 по Алматы, подземные толчки случились в 470 км на юго-запад от Алматы на границе Китая и Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 10.7.
  • Магнитуда MPV 5.0.
  • Координаты эпицентра 39.57° с.ш. 74.03° в.д.
  • Глубина 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

27 февраля в Алматы ощущалось землетрясение, произошедшее на границе Кыргызстана и Китая. Эпицентр находился в 279 км от Алматы, в городе ощущались колебания в 2 балла.

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