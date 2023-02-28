Коллапс в Алматы: два автобуса столкнулись на выделенке

Утром 28 февраля на Тимирязева-Гагарина столкнулись два автобуса на выделенной полосе. В связи с этим образовалась пробка, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает очевидец, столкнулись автобусы 22 и 205 маршрутов.





Фото: Zakon.kz

Водитель 205 автобуса рассказывает, что "его зеркало развернул автобус 22-го маршрута". Участники дорожно-транспортного происшествия ожидают полицию.





Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП автобусы и троллейбусы не могут проехать. Образовалась большая пробка и столпотворение людей.





Фото: Zakon.kz





В пресс-службе полиции города уточнили, что ДТП на остановочном комплексе, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Дорожное движение на данном участке восстановлено". Пресс-служба ДП Алматы

27 февраля грузовик и легковушка столкнулись на трассе в ЗКО, один человек погиб.