Коллапс в Алматы: два автобуса столкнулись на выделенке
Фото: Zakon.kz
Утром 28 февраля на Тимирязева-Гагарина столкнулись два автобуса на выделенной полосе. В связи с этим образовалась пробка, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает очевидец, столкнулись автобусы 22 и 205 маршрутов.
Фото: Zakon.kz
Водитель 205 автобуса рассказывает, что "его зеркало развернул автобус 22-го маршрута". Участники дорожно-транспортного происшествия ожидают полицию.
Фото: Zakon.kz
Из-за ДТП автобусы и троллейбусы не могут проехать. Образовалась большая пробка и столпотворение людей.
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе полиции города уточнили, что ДТП на остановочном комплексе, к счастью, обошлось без пострадавших.
"Факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Дорожное движение на данном участке восстановлено".Пресс-служба ДП Алматы
27 февраля грузовик и легковушка столкнулись на трассе в ЗКО, один человек погиб.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ