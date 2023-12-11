В Алматы лоб в лоб столкнулись автобус и легковушка
Фото: Zakon.kz
В Алматы рано утром 11 декабря столкнулись автобус и автомобиль Isuzu, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появилось видео ДТП. В полиции прокоментировали данное происшествие.
"11 декабря в 7:10 в Жетысуском районе автомашина Isuzu ехала по проспекту Суюнбая в северном направлении. Водитель, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом", – рассказали в полиции.
В результате ДТП пострадал водитель Isuzu. Пассажиры автобуса не пострадали.
Ранее в Алматы водитель автобуса снес пешехода, светофор и газовую трубу.
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