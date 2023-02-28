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Растет количество стран, пропускающих ЧМ-2023 по боксу

Бокс Бойкот ЧМ-2023 Фото: Instagram/aiba_official
Федерация бокса Норвегии не отправит своих представителей на мировое первенство 2023 года из-за допуска на данный турнир спортсменов России и Беларуси под своими флагами. Тем самым Норвегия стала 12-м государством, которое пропустит данный турнир, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует NBF, норвежская сторона приняла решение не участвовать в чемпионатах и ​​мероприятиях IBA, в которых участвуют россияне или белорусы. Это касается всей норвежской делегации: боксеров, клубов, судей и официальных лиц. 

Норвегия присоединилась к ранее бойкотировавшим ЧМ-2023 странам, таким как США, Канада, Великобритания, Польше, Украина, Нидерланды, Швейцария, Чехия, Швеция и Ирландия. А сборная Германия отказалась от участия из-за подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже. 

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).

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