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В 2024 году АО "АрселорМиттал Темиртау" подарит Темиртау детский сад

В 2024 году АО "АрселорМиттал Темиртау" подарит Темиртау детский сад Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Строительство детского сада – это третий социальный объект, который компания подарит городу Темиртау в рамках исполнения меморандума между акиматом Карагандинской области и АО "АрселорМиттал Темиртау".

Подготовительные работы к строительству детского сада велись на протяжении 2022 года. К разработке проекта в компании "АрселорМиттал Темиртау" подошли с особой тщательностью.

Темиртау строительство детского сада

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"Наша главная цель – построить комфортный детский сад, который малыши будут посещать с большим удовольствием, - рассказывает и.о. директора по корпоративной социальной ответственности АО "АрселорМиттал Темиртау" Гульнара Стамкулова. – Детский сад будет современным, отвечающий всем требованиям. Государственная экспертиза уже пройдена, объем работ предстоит выполнить большой".

Городские власти отмечают, что детский сад именно в этом районе крайне необходим.

Темиртау строительство детского сада

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"В рамках социальных обязательств наше градообразующее предприятие АО "АрселорМиттал Темиртау" инициировало строительство нового современного детского сада на 285 мест. Проект действительно уникальный, это нам поможет охватить до 80% детей от 2 до 6 лет. В нашем городе имеется очередь более 1,5 тысяч детей и реализация этого проекта окажет существенную поддержку, - говорит заместитель акима города Темиртау по социальным вопросам Самат Зияшев. – Как раз рядом с будущим детским садом скоро будет выполнен проект строительства социальных домов на 270 квартир, а в этой части города детские сады отсутствуют. Хотелось бы поблагодарить наше градообразующее предприятие за то, что поддерживает политику нашего президента, реализуя этот проект".

Стоимость проекта в компании пока не озвучивают. Это связано с тем, что еще не определен подрядчик. Новый детский сад в подарок от компании будет расположен в Темиртау на 4а квартале. Строительство начнется уже в апреле этого года.


"Мы планируем закончить проект в течение года, чтобы в 2024 году детский сад уже начал работать. Уверена, что с такой сильной командой, в составе проектно-конструкторского отдела, финансовой службы, снабжения, управления капитального строительства, службы ТБ, безопасности и руководителей высшего звена, у нас все получится".Гульнара Стамкулова

По окончании строительства детский сад будет передан на баланс города.

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