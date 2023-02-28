Юрий Ильин озвучил количество населенных пунктов с угрозой подтопления

На заседании правительства 28 февраля 2023 года министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о паводковой обстановке в стране и предупредил, что в зоне подтоплений может оказаться 255 населенных пунктов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь глава МЧС рассказал, сколько населенных пунктов может оказаться в зоне подтопления.

"При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тыс. домов и свыше 700 тыс. граждан". Юрий Ильин

По данным МЧС, такие территории находятся в 17 регионах страны: в Атырауской - 36, Костанайской - 34, Западно-Казахстанской - 32, Акмолинской - 31, Алматинской - 27, Туркестанской - 16, Актюбинской и Карагандинской - по 12, Восточно-Казахстанской - 10, Северо-Казахстанской и Абайской - по 8, Жетысуской - 7, Жамбылской, Кызылординской и Улытауской - по 6, Павлодарской областях - 3 и Алматы - 1.

Министр отметил, что большая работа проведена на всех уровнях власти в рамках подготовки безопасного прохождения паводкового периода 2023 года. При этом остались считанные дни до начала активного снеготаяния в южных регионах. Сейчас все усилия направлены на превентивные меры и подготовку к паводку.

"За два месяца текущего года построено 15,1 км и отремонтировано около 24 км, возведено 16 км временных дамб и свыше 41 км валов вокруг населенных пунктов. Очищено порядка 5 тыс. км каналов и арыков, свыше 8,5 тыс. водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами. Проведено более 2 тыс. сходов с населением, роздано более 55 тыс. рекомендаций с правилами поведения при наводнении". Юрий Ильин

Он добавил, что в этом году паводок может быть масштабным из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. На сегодня из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега, что на 2 млн больше, чем в прошлом году. Анализ выделенных из местных бюджетов средств показывает, что в основном они выделяются на вывоз снега из крупных городов и областных центров, а многие сельские населенные пункты остаются без должного внимания.

В настоящее время совместно с подразделениями полиции проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушений правил благоустройства территорий населенных пунктов, это содержание дренажных и арычных систем, вывоз снега, с привлечением лиц к административной ответственности (по ст. 505 КОАП РК).

По данным МЧС, к ответственности уже привлечены 8163 лица: в виде "предупреждения" - 7362, в виде штрафа - 799, на сумму 11,7 млн тенге.

Также, как указал Юрий Ильин, немаловажную роль играет и ослабление льда на реках путем взрывных работ. На сегодня в регионах акиматами заключено 35 договоров на проведение взрывных работ. Акиматами выделены средства для проведения взрывных работ, но не заключены договора в Жетысуской - 400 млн тенге, Западно-Казахстанской - 98,9 млн тенге и Костанайской - 52,2 млн тенге.

Ранее глава МЧС докладывал премьер-министру страны, что в зоне подтоплений находится 277 населенных пунктов. Для защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.