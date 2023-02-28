Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

День отдыха перенесут в июле в Казахстане

В Казахстане перенесут день отдыха Фото: primerminister.kz
Минтруда подготовило проект постановления правительства "О переносе дня отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года", – говорится в документе.

Как поясняется, перенос дня отдыха осуществляется "в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни". 

Таким образом, казахстанцы на День столицы будут отдыхать 2 дня – 6, 7 июля.

Для работающих на пятидневке добавляется еще два дня отдыха – 8 и 9 июля (суббота и воскресенье). При шестидневке добавляется один выходной в воскресенье.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 марта.

Читайте также

Запрет полетов над Санкт-Петербургом сняли

Секреты великих женщин помогут казахстанцам выиграть деньги

Банкротство физлиц: ответы на вопросы

Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления