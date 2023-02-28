День отдыха перенесут в июле в Казахстане

Минтруда подготовило проект постановления правительства "О переносе дня отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года", – говорится в документе.

Как поясняется, перенос дня отдыха осуществляется "в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни".

Таким образом, казахстанцы на День столицы будут отдыхать 2 дня – 6, 7 июля.

Для работающих на пятидневке добавляется еще два дня отдыха – 8 и 9 июля (суббота и воскресенье). При шестидневке добавляется один выходной в воскресенье.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 марта.