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Сколько стоит свекла в Казахстане

сколько стоит свекла в Казахстане Фото: pexels
По данным Бюро национальной статистике, в январе средняя цена свеклы в Казахстане составила 242 тенге за килограмм. По сравнению с январем прошлого года этот корнеплод подорожал на 1,9%, сообщает Zakon.kz.

Дороже всего свекла обходится жителям города Конаев, там средняя цена на свеклу составила на уровне 308 тенге.

В Астане средняя цена на свеклу 286 тенге, в Алматы за килограмм корнеплода нужно в среднем потратить 274 тенге, в Петропавловске — 243 тенге.

Дешевле всего килограмм свеклы обходится жителям Актобе – 182 тенге.

Как отмечают статистики, в 2022 году в Казахстане было произведено 193 тыс. тонны столовой свеклы.

В 2021 году произвели буквально на 200 тонн больше. Экспортировано чуть больше 1000 тонны свеклы, а импортировали в прошлом году 10,4 тыс. тонн.

На внутреннем рынке по итогам 12 месяцев прошлого года было реализовано 202,7 тыс. тонн свеклы.

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