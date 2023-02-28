Игрока сборной Марокко обвинили в изнасиловании

Один из героев мирового первенства-2022 в Катаре, защитник французского "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

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По информации Le Parisien, об инциденте с участием Хакими в полицию обратилась 24-летняя девушка. Однако, она заявление подавать не стала. Несмотря на это, все же делом заинтересовалась прокуратура.



По словам предполагаемой жертвы, девушка сама приехала на такси к дому футболиста, который находится в пригороде Парижа. Они познакомились через соцсети. В своем доме игрок попытался против воли девушки приставать к ней, но она сумела убежать.

На данный час никаких официальных заявлений и обвинений в адрес главной звезды марокканского футбола не выдвинуто.

