Игрока сборной Марокко обвинили в изнасиловании
Фото: Instagram/achrafhakimi
Один из героев мирового первенства-2022 в Катаре, защитник французского "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
По информации Le Parisien, об инциденте с участием Хакими в полицию обратилась 24-летняя девушка. Однако, она заявление подавать не стала. Несмотря на это, все же делом заинтересовалась прокуратура.
По словам предполагаемой жертвы, девушка сама приехала на такси к дому футболиста, который находится в пригороде Парижа. Они познакомились через соцсети. В своем доме игрок попытался против воли девушки приставать к ней, но она сумела убежать.
На данный час никаких официальных заявлений и обвинений в адрес главной звезды марокканского футбола не выдвинуто.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ